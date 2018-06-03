Уборка как тренировка

Тренировка мышц дома

Процесс уборки — занятие нудное. Но из него можно выжать максимум пользы для своего организма. Нехватка времени становится настоящим барьером для похода в спортзал. Но теперь можно заниматься уборкой и терять вес, достаточно выполнять упражнения в правильных комбинациях.

Укрепление мышц ног Пылесосить необходимо с наличием выпадов ногами, что позволит прорабатывать икроножные мышцы, бедра и квадрицепсы. Чистка ковров от пыли с четким ритмом позволяет избавиться от 300 Ккал, что приравнивается к спортивной езде на велосипеде в течение часа.

Нет целлюлиту!

Обычное мытье машины заставляет тренироваться все группы мышц. Желательно выполнять действия четко, быстро и с усилием.

Чистая машина и потерянные 250 Ккал — это того стоит.

Летом намного проще ухаживать за автомобилем.

Сад или огород

Уход за огородом или садом — отличная фитнес система для любой девушки. На работу возле частного дома всегда затрачивается много энергии, что и позволяет сбрасывать вес. Посадка, облагораживание огорода, рубка дров отнимет еще 400 Ккал.

Шопинг как средство похудения

Пешие прогулки — это полезно для организма. Вечерами можно выходить на семейные прогулки или пробежки. Даже поход в магазин станет определенным этапом для похудения. За 2-часовой поход по магазинам можно лишиться практически 180 Ккал, что заменяет 20 минут на степ-тренировке.

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Данные рекомендации не содержат специальных упражнений на определенные группы мышц, которые возможно выполнять только с использованием тренажеров. Теперь худеть можно и выполняя привычные домашние дела по дому или в квартире. К этому нужно подходить творчески.

Добавление своих элементов в виде мытья окон, пола, вытирания пыли, ручная стирка, готовка, наведение порядков — все это способствует сбрасыванию лишнего веса постепенно. Главное довести эти упражнения до систематичности, тогда и дома будет чисто, все сложено и фигура приобретет рельефность.

Если будет хватать времени для дополнительных прогулок или походов в спортзал, ни в коем случае нельзя отказывать себе в этом. Тогда произойдет максимальное скульптурирование тела по Вашему желанию.

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