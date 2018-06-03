Уборка как тренировка 

Тренировка мышц дома
Процесс уборки — занятие нудное. Но из него можно выжать максимум пользы для своего организма. Нехватка времени становится настоящим барьером для похода в спортзал. Но теперь можно заниматься уборкой и терять вес, достаточно выполнять упражнения в правильных комбинациях.
Укрепление мышц ног Пылесосить необходимо с наличием выпадов ногами, что позволит прорабатывать икроножные мышцы, бедра и квадрицепсы. Чистка ковров от пыли с четким ритмом позволяет избавиться от 300 Ккал, что приравнивается к спортивной езде на велосипеде в течение часа.
Нет целлюлиту!
Обычное мытье машины заставляет тренироваться все группы мышц. Желательно выполнять действия четко, быстро и с усилием.
Чистая машина и потерянные 250 Ккал — это того стоит.
Летом намного проще ухаживать за автомобилем.
Сад или огород
Уход за огородом или садом — отличная фитнес система для любой девушки. На работу возле частного дома всегда затрачивается много энергии, что и позволяет сбрасывать вес. Посадка, облагораживание огорода, рубка дров отнимет еще 400 Ккал.
Шопинг как средство похудения
Пешие прогулки — это полезно для организма. Вечерами можно выходить на семейные прогулки или пробежки. Даже поход в магазин станет определенным этапом для похудения. За 2-часовой поход по магазинам можно лишиться практически 180 Ккал, что заменяет 20 минут на степ-тренировке.
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Данные рекомендации не содержат специальных упражнений на определенные группы мышц, которые возможно выполнять только с использованием тренажеров. Теперь худеть можно и выполняя привычные домашние дела по дому или в квартире. К этому нужно подходить творчески.
Добавление своих элементов в виде мытья окон, пола, вытирания пыли, ручная стирка, готовка, наведение порядков — все это способствует сбрасыванию лишнего веса постепенно. Главное довести эти упражнения до систематичности, тогда и дома будет чисто, все сложено и фигура приобретет рельефность.
Если будет хватать времени для дополнительных прогулок или походов в спортзал, ни в коем случае нельзя отказывать себе в этом. Тогда произойдет максимальное скульптурирование тела по Вашему желанию.
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