Что делать, если болит спина

Если вы регулярно испытываете болезненные ощущения в спине, остановитесь и прислушайтесь к себе. Возможно, ваша спина пытается сказать вам, что не справляется с той нагрузкой, которую вы ей даете, либо предупреждает вас о наличии более серьезной проблемы. Одной из наиболее распространенных причин появления болей в спине является неправильная работа или спазм глубоких мышц спины. Мышечные спазмы могут быть настолько болезненными, что в некоторых случаях даже требуют госпитализации. Почему возникают спазмы и как избежать неблагоприятных последствий для своего здоровья?

Глубокие мышцы спины — короткие мышцы (до нескольких сантиметров), которые крепятся к соседним позвонкам и расположены вдоль всего позвоночника. Эти мышцы позволяют поддерживать осанку и совершать наклоны корпусом вперед и назад.

Спазм — это патологическое сокращение мышц вследствие чрезмерного напряжения (неловкое или резкое движение, подъем тяжести, длительное нахождение в неудобном положении) или воспалительного процесса. Спазмирование глубоких мышц спины приводит к блокированию позвонков в неудобном или патологическом положении, что сопровождается болезненными ощущениями. Боль в свою очередь еще более усиливает спазм и усугубляет ситуацию в целом.

Спазм глубоких мышц спины может быть острым и хроническим. При хроническом спазме человек со временем привыкает поддерживать удобное ему положение или ограничивать движения таким образом, чтобы как можно меньше чувствовать боль. При этом чем дольше мышца находится в спазмированном состоянии, тем сильнее развивается патологический процесс — при спазмах ухудшается кровообращение, а, следовательно, и питание не только спазмированного участка мышцы, но и расположенного рядом межпозвоночного диска, появляются уплотнения, воспалительные процессы и т. д. Длительный спазм глубоких мышц спины чреват развитием протрузий и грыж межпозвоночных дисков, развитием корешкового синдрома, появлением неврологической симптоматики.

Чем старше становится человек, тем выше риск появления хронических спазмов глубоких мышц спины. В группе риска те, чья профессиональная деятельность связана с постоянными серьезными нагрузками на спину.

Беременные женщины могут испытывать спазм мышц спины вследствие увеличивающегося веса и нагрузки на поясницу.

К сожалению, большинство из нас не придает должного значения появившимся болям в спине и тем последствиям, к которым они могут привести. Мы по привычке используем разогревающие мази или инъекции противовоспалительных препаратов для того, чтобы заглушить боль и получить временное облегчение. Но до тех пор, пока проблема неправильного функционирования и спазма глубоких мышц спины не решена, состояние будет только ухудшаться, а патологические процессы развиваться все сильнее.

Практика показывает, что отличный результат лечения спазмированных мышц и грыж межпозвоночных дисков дает метод оживления микронасосной функции скелетной мускулатуры. Метод заключается в сочетании индивидуально подобранных упражнений и специальной методики дыхания. Лечебный эффект достигается за счет активизации питания патологических участков за счет правильно подобранной физической нагрузки, таким образом, избавление от боли в спине происходит максимально естественным и безопасным образом.