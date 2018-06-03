Сезон бессонницы. Почему летом начинаются проблемы с засыпанием?

В жаркое время года с бессонницей сталкиваются очень многие люди, утверждают врачи. Данное расстройство сна может быть связано с погодными условиями и нехваткой кислорода, поясняют они. Если в течение нескольких ночей вы спали менее, чем по 5 часов, это уже проблема. Мириться с постоянным недосыпом не нужно, лучше принять меры, которые помогут наладить более качественный сон. Из-за недосыпа хуже работает мозг — он не успевает восстановить свои ресурсы. На этом фоне проявляется ухудшение памяти, могут обостриться многие заболевания, развивается ожирение, — об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

«У человека, который спит в среднем менее 7-8 часов в сутки, выше риск инсультов, инфарктов, гипертонии, не говоря уже о том, что без сна наш организм быстрее стареет», — отметила специалист.

По словам Савицкой, трудности с засыпанием способствуют невротизму: человек начинает беспокоиться о том, удастся ли ему быстро заснуть. Подобные мысли усиливают эмоциональное напряжение и лишь усугубляют проблему — беспокойство по поводу бессонницы может быть вреднее самой бессонницы. Чтобы лучше засыпать, нужно уметь расслабляться. За два часа до сна нужно отказаться от любых активных занятий, — вместо этого лучше включить тихую приятную музыку, почитать книгу, принять ванну с каким-нибудь расслабляющим ароматом.

«Заснуть в некомфортных условиях сложно. При этом на ощущение комфорта могут влиять беспорядок в комнате, разбросанные вещи, несвежий воздух, посторонние запахи. Не забывайте ежедневно проветривать комнату. Занавесьте окно, чтобы свет фонарей и луна не «били» по глазам, старайтесь ложиться спать в чистой комнате, где нет лишней пыли, а также резких запахов», — поделилась мнением Виктория Савицкая.

Врач заметила, что на засыпание и качество сна также влияет пища, употребляемая человеком. Важно правильно выбирать продукты и блюда — жирная, ощутимо соленая и острая еда после 8 вечера вполне способна оказаться причиной бессонницы. К продуктам, которые способствуют полноценному ночному отдыху, наука относит прежде всего еду, богатую триптофаном, активизирующим в организме выработку серотонина — вещества, которое вызывает ощущение спокойствия и умиротворения.

«Кефир, йогурт, молоко в большом количестве содержат триптофан, к тому же они полезны для пищеварения и не требуют от желудка много усилий. Прекрасным выбором для ужина станут также бананы, финики, небольшая горсть арахиса», — подсказала медработник.

Савицкая рекомендовала отказаться в вечернее время от употребления таких продуктов как сыр, шоколад, бобовые, сладкие творожки и йогурты, мюсли и каши, мясо, лук и чеснок. Их усвоение организмом связано с физиологическими процессами, которые активизируют системы организма и заставляют бодрствовать. Также злостным нарушителем ночного сна является алкоголь, выпитый вечером.

«Вместо алкогольного напитка или снотворных таблеток лучше расслабиться с помощью легких травяных чаев с успокаивающим эффектом. Отличным выбором станут отвары валерианы, мяты, мелиссы, пустырника, пиона. Можно накапать в стакан воды 25-30 таблетокнастойки валерьяны или пустырника», — посоветовала врач.

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