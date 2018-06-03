Полезны ли тренировки натощак?

Тренировки на пустой желудок действительно помогают сжигать больше жира, но профессионалы спорта и фитнеса сходятся во мнении, что секрет эффективного и полезного похудения заключается в другом. Нужно ли заниматься спортом натощак, приносят ли такие тренировки результат?

Под тренировками натощак обычно понимается утреннее кардио, которое выполняется до завтрака. Такие тренировки позволяют сжечь на 20% калорий больше, чем аналогичные занятия, проведенные после завтрака. Разница в энергетических затратах имеет простое объяснение, оно заключается в том, что запасы гликогена в организме ограничены определенным количеством. Когда тело исчерпало запас углеводов, оно начинает использовать энергию из жировых отложения, поэтому и происходит заметная потеря веса.

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Однако, такая последовательность будет происходить при условии полного исчерпания гликогеновых запасов, к примеру, утром после восьми часов сна, когда после приема пищи прошло много времени. Если человек поел перед сном и спал менее восьми часов, то жиросжигающая тренировка не будет эффективной. У данного принципа есть существенный минус, отсутствие гликогена приводит к потере мышечной массы.

Еще один недостаток тренировок на пустой желудок заключается в плохом самочувствие, большинство людей натощак чувствуют себя усталыми и обессиленными, тело и головной мозг страдают от недостатка питательных веществ, что приводит к головокружению и даже к потере сознания. Для того, чтобы тренироваться, организму нужна энергия, самый простой способ получить ее — это поесть.

Не каждый человек сможет провести продуктивную тренировку на пустой желудок, занятие с низкой интенсивностью не позволит сжечь большое количество калорий.

Наблюдения показывают, что регулярные тренировки натощак приводят не только к ухудшению самочувствия, но и к снижению либидо. Это легко объясняется с биологической точки зрения, организму не хватает энергии, и он расходует ее очень экономно, в первую очередь направляя силы на жизненно важные функции. Репродуктивная функция снижается, в связи с этим либидо ощутимо падает.

При этом слишком плотная трапеза перед тренировкой тоже не пойдет на пользу, в таком случае часть энергии пойдет не на деятельность мышц, а на осуществление пищеварительной функции. Мышцы получает меньше энергии и кислорода из крови, продуктивность тренировки будет низкой. Для максимального задействования мышц и полноценного поступления к ним кислорода и питательных веществ рекомендует сделать перед тренировкой небольшой прием легкой пищи.

Для того, чтобы ускорить процесс сжигания лишнего жира не следует тренироваться натощак, в данном вопросе лучше помогут практики прерывистого голодания. Система интервального голодания повышает чувствительность организма к инсулину и оптимизирует уровень глюкозы в крови, это одно из обязательных условий правильного и безопасного похудения. Придерживаясь прерывистого голодания, можно худеть без потери мышечной массы. Более того, данная стратегия питания способствует повышению гормона роста, необходимого для увеличения силы и объема мышц.

При прерывистом голодании тренировки происходят на фазе голодания, но сразу же после занятия должен состояться прием пищи. За счет этого тело выдает хороший отклик на тренировки, а поступившие после занятия питательные вещества будут усвоены в полном объеме. Концепция гарантирует полноценное усвоение белков и углеводов, поступившая еда полностью уйдет на компенсацию энергетических расходов, а не на образование новых жировых отложений. Процесс похудения ускоряется по мере увеличения выносливости, регулярное совмещение тренировок и прерывистого голодания заставляет организм расщеплять больше жира. Адаптация к тренировкам на стадии голодания должна начинаться с самых минимальных физических нагрузок, тогда во время тренировки не будет головокружения и других неприятных ощущений.

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