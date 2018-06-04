Простые советы помогут вам убрать живот за месяц

Всю зиму вы прекрасно ладили с собственным животиком: кто его увидит под пуховиком? Весной он легко маскировался балахонами и туниками. Сезон бикини подкрался незаметно. Теперь действовать придется быстро и решительно!

Как избавиться от живота за месяц? Зависит, конечно, от размеров живота. Если, скажем, у вас 12+ кг лишнего веса, то за месяц вы никак не управитесь. А если все у вас прекрасно, лишь смущает небольшая округлость спереди, то с ней вполне можно работать.

Трюк №1: сдайте кровь на сахар

Ради совета «меньше есть и больше двигаться» не стоило и затеваться со статьей. Если бы вы могли заставить себя меньше есть, то и не пришлось бы вам бороться с животом. Вопрос в том, почему вы не можете отказаться от лишней печеньки? А потому, что вы попали в замкнутый круг! Когда вы зимой перешли на согревающее и калорийное, у вас, как у моржа, быстро образовалась подкожная утепляющая жировая прослойка. А теперь именно она мешает вам не есть.

Из-за жира повышается выработка инсулина поджелудочной железой, что со временем ведет к инсулинорезестентности. А инсулин обладает анаболическим эффектом и стимулирует сохранение энергии в виде отложенных жиров. Причем зачастую жир откладывается локально — в области живота, хотя при этом общая масса тела порой остается в пределах нормы.

Ольга Бурдиловская, эндокринолог КДЦ «МЕДСИ» на Красной Пресне

Показателями нормы сегодня считается объем талии у мужчин не больше 94 см, у женщин — не больше 82. Если эти параметры превышены, требуется консультация эндокринолога. Если повышен уровень глюкозы в крови, то без медицинской помощи, на одной силе воли, вам не избавиться от живота. Возможно, чтобы не переедать, вам придется принимать препараты, повышающие чувствительность клеток к инсулину.

Трюк №2: откажитесь на месяц от быстрых углеводов

Если объемы талии не превысили допустимых пределов, а сахар в норме, то можно обойтись без медикаментов, достаточно соблюдать диету.

Исключите из рациона сладкое, мучное, белый рис, манку, бананы, виноград, дыню, вино, сладкие газированные напитки, сухофрукты и картофель.

Ольга Бурдиловская, эндокринолог КДЦ «МЕДСИ» на Красной Пресне

Что же вам останется? Рыба, овощи, зелень и крупы (овсянка, гречка, перловка). Можно даже растительное масло не исключать. Эти продукты помогут улучшить моторику кишечника и нормализовать процесс пищеварения. То есть вы избавитесь и от висцерального жира, и от вздутия — живот уйдет.

Трюк №3: ограничьте потребление соли

Если сможете, то вообще на месяц перейдите на бессолевую диету. Иногда то, что вы называете «животом» — результат отеков, то есть задержки жидкости в тканях. Пейте достаточно чистой воды (30 мл на кг веса), чтобы усилить лимфодренаж.

Трюк №4: начинайте любые упражнения с кардиотренировки

Эффективность упражнений на пресс повышается после выполнения умеренных кардионагрузок (в домашних условиях это может быть упражнение со скакалкой).

Вячеслав Любаев, тренер фитнес-клуба «Олимпик Стар», призер «Юниверс», мастер спорта международного класса по бодибилдингу

Трюк №5: качайте пресс

Причем в большей степени этот совет относится именно к худым: для избавления от жира на животе большое значение имеет диета.

У худых людей живот может казаться выпуклым из-за слабости мышц брюшного пресса, особенно внутренних, например, поперечной мышцы живота. Также причиной может быть неправильная осанка, когда спина излишне прогибается вперед в поясничном отделе за счет гиперлордоза. Это необходимо компенсировать тренировкой внутренних мышц живота и таза.

Александр Колесов , врач по спортивной медицине и ЛФК КДЦ «МЕДСИ» на Красной Пресне

5 хороших упражнений для плоского живота

Скручивание. Упражнение выполняется в положении лежа, ноги согнуты в коленях, пятки стоят на полу ближе к ягодицам. Руки скрещены на груди или затылке. Медленно и плавно, втягивая живот, делаем скручивание, пытаясь устремиться корпусом к пупку. Дыхание: выдох на момент скручивания. Делаем 3 подхода от 20 до максимально возможного количества раз.

Поднятие ног в висе для проработки брюшных мышц. Дыхание: выдох на поднятие колен к груди. Делаем 3 подхода от 20 до максимально возможного количества раз.

Повороты сидя с бодибаром — помогает предотвратить появления боков. Во время выполнения упражнения необходимо следить за осанкой. Если ноги держать прямыми сложно, можно немного согнуть их в коленях.

Еще одно упражнение на работу косых мышц живота — сгибание корпуса в положении лежа. Руки за головой. Ноги согнуты в коленях, пятки прижимаем к ягодицам. Делаем подъем корпуса и тянемся локтем к колену. Делаем 3 подхода от 20 до максимально возможного количества раз.

Статическая планка станет прекрасным завершающим упражнением на пресс.