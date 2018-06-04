Препараты для похудения: чем опасны популярные средства для снижения веса

Перед тем, как принимать любое лекарство, нужно выяснить, как оно действует. Помогает ли выбранное средство? Безопасно ли оно? Знать ответ на эти вопросы важно не только пациентам, которые страдают серьезными заболеваниями.

Давайте разберемся, как работают средства для быстрой потери веса, и выясним, чем грозит необдуманное применение этих препаратов.

Слабительные средства

Из-за слабительных уменьшается содержание кальция в крови, и кости становятся хрупкими

Немало женщин и мужчин во всем мире выбирают слабительные препараты, считая их самыми эффективными препаратами для похудения. С этой целью используют препараты, созданные на основе растительного сырья (например, сенны), и лекарства на основе химических веществ (лактулозы, бисакодила, дюфалака, нормазе и других).

Какой бы ни была основа слабительного препарата, механизм действия лекарств один. Слабительные усиливают перистальтику кишечника, из-за чего возникают частые позывы к дефекации.

С первого взгляда кажется, что слабительные действительно помогают сбросить вес. Однако мы обязаны предупредить тех, кто уже собрался в аптеку: уменьшение веса еще не означает, что вы действительно похудели.

Действительно, за 3-4 недели приема слабительных можно скинуть до 10 кг веса. Однако при этом вы избавляетесь исключительно от содержимого кишечника. Кроме того, вы теряете много жидкости, ведь слабительные обладают еще и мочегонным действием.

Но и это еще не все. Если принимать слабительные лекарства в качестве препаратов для похудения, можно получить побочные эффекты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.

Осложнения, связанные с приемом слабительных препаратов

1. Зависимость от лекарств

После злоупотребления слабительными сложно восстановить самостоятельный стул. Кишечник привыкает к стимуляции и отказывается работать без лекарств.

2. Слабость, головокружение, обмороки

В толстом кишечнике здоровых людей часть воды всасывается обратно в кровь. Это позволяет регулировать содержание жидкости в организме. При использовании слабительных вода всосаться не успевает, и организм теряет жидкость. В результате обезвоживания самочувствие человека резко ухудшается.

3. Ломкость волос, ногтей, проблемы с зубной эмалью, перебои в сердце и повышенный риск переломов.

Причина этих проблем — недостаток кальция. За всасывание кальция в кишечнике отвечает витамин D3, причем усвоение кальция требует времени. Если использовать слабительные, кальций всосаться не успеет.

Когда человек регулярно использует слабительные, кальция в организме истощаются, и возникают проблемы со здоровьем.

Слабительные средства нельзя использовать как препараты для похудения. Эти лекарства предназначены для лечения проблем со стулом, и применять их можно строго под контролем врача.

Мочегонные средства

Злоупотребление мочегонными препаратами может привести к обмороку

На втором месте в рейтинге самых популярных препаратов для похудения находятся мочегонные средства. Известно, что мочегонные препараты применяют балерины и спортсмены, которым необходимо «подсушиться» и резко сбросить вес перед контрольным взвешиванием накануне соревнований.

Мочегонные препараты изготавливают как на основе растительного сырья (к этим лекарствам относят в том числе и мочегонные фиточаи), так и на основе синтетических компонентов, непосредственно влияющих на работу почек.

Среди синтетических мочегонных выделяют две группы: препараты, которые активно выводят калий (фуросемид, гипотиазид и другие), и лекарства, не выводящие калий (спиронолактон).

Единственное действие, которое оказывают на организм мочегонные препараты — активное выведение жидкости из организма. Снижение веса, вызванное потерей воды — иллюзия. При этом вода жизненно важна для организма. Снижать вес за счет усиленного выведения воды не просто недопустимо, но и очень опасно.

Как и слабительные, если неправильно применять мочегонные средства, возможны серьезные побочные эффекты и проблемы со здоровьем.

Осложнения, связанные с приемом мочегонных препаратов

1. Потеря калия

Без калия невозможна нормальная работа сердечно-сосудистой и нервной системы. Когда человек теряет большое количество калия, нарушается работа почек, сердца и нервной системы: могут возникнуть судороги, развивается депрессия, психоз, бред, помрачение сознания и даже галлюцинации.

2. Сильное снижение давления

Чем больше жидкости теряет человек, тем сильнее у него падает давление. Если гипертоник примет таблетку мочегонного препарата, это может привести к обмороку.

Мочегонные средства нельзя назвать идеальными препаратами для похудения. Если применять мочегонные, цифра на весах действительно изменится в меньшую сторону. Однако произойдет это по причине банального обезвоживания.

Сахароснижающие препараты

Сахароснижающие препараты вызывают тошноту

На третьем месте по популярности препараты, снижающие сахар. В отличие от слабительных и мочегонных, препараты для уменьшения уровня сахара в крови действительно помогают избавиться от избытков жира.

С помощью сахароснижающих средств пациент с диабетом может скинуть до 5 кг за месяц. Однако сахароснижающие средства нельзя назвать препаратами для похудения, которые реально работают у здоровых людей.

Дело в том, что сахароснижающие препараты изначально разрабатывались для людей, страдающих диабетом 2 типа. Действующее вещество в сахароснижающих препаратах — метформин (Глюкофаж, Сиофор и другие). Метформин улучшает чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему у диабетиков снижается чувство голода, и они начинают худеть. У здоровых людей этот препарат просто не работает.

Если вы здоровы, принимать сахароснижающие препараты не имеет смысла. Похудеть с их помощью нельзя, зато можно получить побочные эффекты — аллергию, тошноту, нарушения пищеварения.

Биодобавки для похудения

Многие считают биодобавки самым безопасным заменителем лекарств. Надпись «БАД для похудения» действует на некоторых посетителей аптек, как магнит.

Сейчас выпускается множество различных пищевых добавок, которые позиционируют себя, как средства для снижения веса. Однако ни одно из этих средств не проходит клинических испытаний. Покупая БАД для снижения веса, вы приобретаете кота в мешке.

БАД-ы могут быть опасны для здоровья. Иногда для усиления эффекта в эти средства добавляют все те же слабительные и мочегонные средства, причем порой в довольно серьезных дозах.

В некоторые биодобавки добавляют сибутрамин — сильнодействующее вещество, блокирующее центр голода (Редуксин). Сибутрамин действует как психостимулятор и обладает массой побочных эффектов.

Под действием этого препарата человек перестает есть, однако его самочувствие далеко от идеального: наблюдаются перебои в сердце, сердцебиение, повышается давление, развиваются выраженные головные боли, страх, дрожь в руках.

Мы рекомендуем воздержаться от покупки любых средств для похудения, будь то лекарства, биодобавки, растительные средства. Эти препараты не помогают похудеть и обладают массой побочных эффектов.

Специалисты по питанию утверждают: единственное, что действительно помогает похудеть — здоровое питание, спорт и отказ от вредных привычек.

Будьте здоровы!