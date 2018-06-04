Как путешествовать по миру и оставаться в форме?

Путешествия — это увлекательно и познавательно, но даже самый активный отдых может стать причиной появления лишних килограммов. В путешествиях люди отказываются от своего привычного распорядка дня, чтобы успеть как можно больше, не ограничивают себя в еде, чтобы попробовать местные кулинарные изыски. Правильное питание забывается, а на тренировки попросту не остается времени. Предлагаем несколько секретов, которые позволят путешествовать без последствий для фигуры.

Планируй свои поездки

Если обстоятельно спланировать предстоящую поездку, то можно заранее определить свою занятость и назначить на свободное время тренировки. Еще до прибытия на место желательно найти места для занятий спортом, а также заведения, где можно приобрести полезную еду. Планирование поездки позволит успеть сделать все, что хотелось бы, и не выбиться из спортивного графика.

Поддерживай активность

Во время перелета или поездки пассажиры вынуждены проводить долгие часы в сидячем положении, это обстоятельство необходимо компенсировать активностью по прибытию на место. Как можно чаще выходи на прогулки, используй каждый час бодрствования максимально активно. Таким образом тело останется в прежней форме, а поездка станет еще увлекательнее.

Используй чемодан как вес для тренировки

Никто не берет с собой в путешествие громоздкое оборудование для тренировок, затем отсутствие оборудования становится оправданием для пропуска занятия по графику. Вместо силового оборудования можно использовать подручные предметы, к примеру, сумка или чемодан подойдут в качестве утяжеления для упражнений на руки.

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Бегай по коридорам отеля

Безлюдные и длинные коридоры — это потрясающая площадка для спринтов, обязательно используй эту возможность. Короткий интенсивный забег сожжет лишние калории, особенно если проводить его каждый раз, когда есть необходимость пересечь коридор. Для усиления нагрузки можно использовать лестницы, бег вверх по ступенькам потребует значительных энергетических затрат.

Делай упражнения в каждую свободную минуту

Множество упражнений можно делать без оборудования в любых условиях, в первую очередь это упражнения с собственным весом. Для того, чтобы сделать отжимание, берпи или приседание не потребуется много времени и свободного места, а если делать упражнения с рюкзаком на спине, то будет потрачено намного больше калорий.

Рациональное использование каждой свободной минуты не только поддержит тело в хорошей форме, но и поможет развить силу, увеличить гибкость, поработать над чувством равновесия.

Вставай как можно раньше

Ранние подъемы — это хорошее начало дня, они позволяют чувствовать себя энергичным и быть активным целый день. К тому же привычка вставать рано по утрам подарит больше свободного времени на осуществление всех намеченных планов.

Спи как минимум 8 часов

Необходимость ранних подъемов не означает, что ради них можно пожертвовать сном. Следить за своим режимом на отдыхе сложно, но возможно. Полноценный сон нужен для того, чтобы тело зарядилось энергией, при отсутствии отдыха организм будет стараться запастись калориями из еды, перенаправляя их в жировые отложения.

Использую спортивные приложения

Фитнес-приложения на смартфоне позволят понять, насколько ты активен, сколько двигаешься и сколько калорий тратишь. Некоторые приложения отслеживают не только активность, но и калорийность питания, то есть предоставляют полную информацию для контроля над своей фигурой.

Следи за тем, что ты ешь Собственноручное приготовление пищи в поездках чаще всего невозможно, но это не значит, что можно есть все, что попадется под руку. Внимательно изучай состав продуктов перед покупкой в магазине, интересуйся составов блюда перед тем, как заказать его в заведении общественного питания. Неизвестные продукты и сочетания могут принести не только лишние килограммы, но и расстройство желудка, недомогание и прочие неприятные симптомы.

Получай удовольствие от отдыха

Любое путешествие должно приносить удовольствие, даже если это деловая поездка. В хорошем настроении гораздо проще контролировать количество съеденного и оставаться активным. Умение радоваться обыкновенным вещам снижает уровень стресса и помогает оставаться в хорошей форме.

Соблюдая эти рекомендации, легко путешествовать с удовольствием и сохранять хорошую форму. Если не терять бдительность к объемам и качеству пищи, а также не забывать про дневную норму активности, то отдых не омрачится неприятными последствиями.

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