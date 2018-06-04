Стало известно, почему манго опасен для беременных

Эксперты предупреждают беременных о том, что им нужно с особой осторожностью употреблять в пищу манго. Этот экзотический фрукт содержит определенные аллергены. О том, чтобы полностью отказаться от любимого фрукта во время беременности, речи не идёт. Тем более что количество поклонников сочного манго в нашей стране растет, а у многих женщин в период беременности любовь к этому экзотическому фрукту резко возрастает. Но необходимо соблюдать предосторожности при употреблении манго, поскольку этот фрукт приобрёл себе не очень хорошую репутацию. Манго увеличивает температуру тела, повышает показатели сахара в крови, вызывает угревую сыпь и в некоторых тяжелых случаях даже полноценную экзему. Вполне возможно, что беременные не столкнутся ни с какими из подобных осложнений, но тем, кто склонен к аллергиям, следует иметь в виду данную информацию. Манго также может быть довольно тяжелым для нашей пищеварительной системы, которой потребуется какое-то время для его переработки. Во время беременности скорость метаболизма замедляется, и если мы заставляем желудок и кишечник изрядно трудиться, то поступаем не слишком разумно. Вот почему любые подобные продукты необходимо употреблять в умеренных количествах. Также с этим фруктом нужно быть осторожным и женщинам, у которых имеются проблемы с иммунитетом во время беременности. У них может развиться аллергия на манго, которой раньше никогда не отмечалось. Отметим, что данная аллергия может проявляться в двух формах — острой и отложенной гиперчувствительности. Во втором случае реакция начинается почти сразу после поглощения манго, что связано с его неусваиваемостью организмом. Среди симптомов нарушения дыхания, покраснения кожи или эритема, сыпь и зуд с уртикарией, отёки под кожей на лице, горле или в области живота. Отложенная гиперчувствительность проявляется контактным дерматитом, периорбитальным отёком и экзематозной сыпью, а также пузырями вокруг губ. Она может вызываться прямым контактом с манго или даже с деревом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)