В чем опасность кислородного отравления

Большинство руководств по технике безопасности советуют при различных вариантах отравления человека газами первым делом предоставить пострадавшему возможность дышать свежим воздухом. Из-за этого многие считают кислород полностью безопасным для организма. Подобный стереотип развеивают учёные и врачи. Кроме того, о вреде кислорода знают не понаслышке любители подводного плавания, профессиональные водолазы и специалисты, имеющие дело с кислородными баллонами.

Истоки проблемы

Любой инженер-химик или лаборант подтвердит, что чистый кислород представляет собой опасный яд. Медики даже придумали для отравления этим газом специальный термин — гипероксия. Чаще всего подобным заболеванием страдают аквалангисты, любители дайвинга или жертвы неправильной работы барокамер.

В обычном атмосферном воздухе, которым дышат люди и животные, содержится около 21% чистого газообразного кислорода. Наши организмы с самого рождения приспособлены к дыханию в такой среде и не испытывают дискомфорта. При увеличении содержания кислорода в дыхательной смеси могут наступить различные проблемы. Первым делом нарушается дыхание, которое сразу отражается на кровообращении. Затем наступает черёд нервной системы и других жизненно важных органов.

Последствия отравления кислородом

Окисление химических веществ в организме человека представляет собой сложную и хорошо отлаженную систему. Атмосферная смесь газов вначале поступает в лёгкие. Там содержащийся в воздухе кислород аккумулируется в эритроцитах с помощью белка гемоглобина. Последний является необходимым звеном между лёгкими и потребителями. Затем гемоглобин разносится по организму, где проходит процесс его восстановления. В результате кислород остаётся в органах, а эритроциты вновь направляются к лёгким за новой партией кислорода. При окислении получается углекислый газ, который затем выдыхается через лёгкие.

Повышенное содержание кислорода приводит к увеличению концентрации окислённого гемоглобина и уменьшению восстановленного. В результате нарушается процесс вывода углекислого газа. Человеку становится трудно дышать, появляются головные боли, наступает покраснение кожи. Если вовремя не вмешаться, то наступят судороги и потеря сознания.

Организм начинает работать в непривычном режиме, происходят сбои по всей цепочке. Нарушается вентиляция лёгких, появляются отёки и кровоизлияния во внутренних органах и слизистых оболочках, могут наблюдаться резкие сокращения мышц. В сложных случаях отравление приводит к остановке сердца и клинической смерти.

Как избежать отравления кислородом?

Специалисты рекомендуют внимательно прислушиваться к рекомендациям инструкторов и строго выполнять их предписания по использованию баллонов со сжатым воздухом или другого дыхательного оборудования.