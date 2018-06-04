Что вы не знали о «бесполезных» частях тела

Не секрет, что человеческое тело уникально. Кажется, что сегодня учёные изучили человека вдоль и поперёк, однако есть и кое-что неразгаданное в нашем организме. Зато специалисты знают, для чего нам нужны части тела, которые вроде бы кажутся лишними и бесполезными.

1. Все замечали, что большой палец ноги заметно отличается от прочих. Это необходимо для того, чтобы мы могли поддерживать равновесие в вертикальном положении.

2. Кутикулу ярые поклонницы маникюра удаляют, полагая, что она не только некрасива, но и бесполезна. В реальности же эта тонкая полоска кожи защищает основание ногтя от инфекций.

3. Уздечка языка фиксирует язык во рту и уменьшает его подвижность. Если бы уздечки не было, то люди могли бы заглатывать языки и погибать от удушения. В особой опасности были бы новорождённые, которые не сразу умеют контролировать все органы.

4. Анатомическую табакерку можно увидеть, если оттопырить большой палец руки. У основания пальца образуется маленькая ямка, то и есть анатомическая табакерка. Название это место получило потому, что прежде сюда клали нюхательный табак. Здесь проходит лучевая артерия, её всегда можно нащупать даже в случае слабой пульсации.