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Малышева объявила марафон экспресс-похудения
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Малышева объявила марафон экспресс-похудения 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько дней назад 57-летняя Елена Малышева призналась свои подписчикам, что в ближайшее время хочет быстро похудеть, чтобы предстать на престижном столичном мероприятии в любимом узком платье. «Начинаю 10 дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи!», — обратилась она к своей аудитории на личной странице «Инстаграма».
Ведущая также призвала всех желающих присоединиться к ней. Теперь в своем микроблоге она регулярно публикует отчеты о своем рационе и рассказывает, как при помощи правильного сбалансированного питания можно сбросить до шести кило в течение месяца. Отметим, в своем обращении теледива также предупредила женщин, что не стоит сразу ждать «обвального снижения веса».
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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