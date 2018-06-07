Малышева объявила марафон экспресс-похудения

Несколько дней назад 57-летняя Елена Малышева призналась свои подписчикам, что в ближайшее время хочет быстро похудеть, чтобы предстать на престижном столичном мероприятии в любимом узком платье. «Начинаю 10 дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи!», — обратилась она к своей аудитории на личной странице «Инстаграма».

Ведущая также призвала всех желающих присоединиться к ней. Теперь в своем микроблоге она регулярно публикует отчеты о своем рационе и рассказывает, как при помощи правильного сбалансированного питания можно сбросить до шести кило в течение месяца. Отметим, в своем обращении теледива также предупредила женщин, что не стоит сразу ждать «обвального снижения веса».