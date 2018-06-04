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Мальчик заработал в спортзале опасную болезнь мышц и почек
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Мальчик заработал в спортзале опасную болезнь мышц и почек 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Джаред очень хотел быть похожим на отца и брата, которые занимались в спортзале годами и выглядели очень спортивно; мальчик мечтал быстро нарастить мышечную массу, поэтому, обзаведясь карточкой фитнес-клуба, сразу приступил к тренировкам с тяжелыми весами. Это было ошибкой.
Поначалу боль в мышцах списывали на крепатуру — отеки и боли, которые знакомы тем, кто начинал заниматься спортом или физическим трудом с нуля или после перерыва. Мама Джареда, озабоченная состоянием сына, загуглила симптомы (хотя мы, конечно, не рекомендуем делать так, а советуем в подобных случаях обращаться к врачу!) и прочитала статью о рабдомиолизе. Затем она отвела мальчика к педиатру, который подтвердил диагноз и отправил мальчика под капельницу.
Рабдомиолиз — это патологически быстрый распад мышечной ткани. Деградируя, мышечные клетки высвобождают в кровь продукты распада, которые ускоряют распад соседних клеток и заставляют очень интенсивно работать выделительную систему. Среди веществ, который выделяют деградирующие клетки, врачи выделяют миоглобин — белок, который в норме связывает железо и кислород и хранится в клетках мышц. Попадая из крови в почки, он вызывает закупорку почечных протоков; к этому моменту пациента обязательно нужно госпитализировать, в тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство и диализ.
Физические упражнения, безусловно, полезны для здоровья; анаэробные нагрузки, к которым относятся упражнения с весами, укрепляют связки и суставы, развивают силу и координацию, в сочетании с правильным режимом сна и сбалансированным питанием увеличивают объем мышц. Однако принцип «все хорошо в меру» применим и к ним; если вы никогда не занимались с весами или в последний раз брались за гантелю очень давно, не стоит равняться на Шварцнеггера в лучшие годы. Программа для начинающих должна мягко подготовить тело к серьезным нагрузкам в будущем. Перед тем, как приступить к тренировкам, проконсультируйтесь с врачом, расскажите ему о всех своих проблемах со здоровьем. В спортзале проконсультируйтесь с профессиональным тренером, и не жалейти времени на то, чтобы запомнить, как правильно выполнять упражнения; корректная техника — залог безопасности. И помните: любительский спорт должен приносить легкую усталость и удовольствие; легкая боль в мышцах после тренировок на первых порах допустима, но если вам по-настоящему больно, значит, что-то не так, и нужно срочно обратиться к врачу.
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