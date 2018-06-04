8 ошибок при очищении кожи, которые вы, скорее всего, делаете

Мы знаем, мы знаем, что очищение лица довольно простая процедура? Берете немного воды, немного средства для умывания, которое вам подходит, и все, считается, что вы после этого хороши. Однако все не так просто. В некоторых случаях очищение кожи может требовать большего внимания. А если проводить его недостаточно регулярно или совершать процедуру недостаточно качественно, то могут появиться проблемы с кожей. МедикФорум узнал, как этого всего можно избежать.

1. Салфетки для лица

Возможно, настало время расстаться с салфетками для лица; да, мы знаем, что это простой вариант очистить кожу, если у вас нет под рукой проточной воды, но какой ценой это обходится вашей коже? Большинство из салфеток пропитаны химическими веществами, которые, несомненно, растворят ваш макияж, но поверхностно-активные вещества и эмульгаторы имеют тенденцию к закупориванию пор. Не говоря уже о снятии макияжа с глаз, которые покрыты толстым слоем туши, а кожа возле которых страдает сильнее всего.

2. Суровые моющие средства для жирной кожи

Конечно, кажется логичным использовать жесткие меры для жирной кожи, и выбирать зернистые, вяжущие моющие средства, которые хорошо убирают жир. Но факт в том, что если вы слишком суровы, вы только усугубите проблему, так как естественная реакция кожи, когда она остается совершенно открытой, — это просто производить больше масла.

Переходите на более щадящие методы мытья, которые все еще уберут избыток масла из пор, не оставят их защищенными и не сделают слишком сухими.

3. Одна процедура очищения не поможет

Достаточно ли использования очищающих средств только вечером, один раз в день. Подумайте о всех средствах, которые мы носим на нашей коже — солнцезащитные средства, сыворотки и гидраторы. Добавьте к этому макияж, который мы носим и загрязнения из городского воздуха, и вы скоро поймете, что одно очищение — это недостаточный процесс для того, чтобы освободить кожу от загрязнений. Ночью, как только вы смоете все, что наносили на день, не оставляйте кожу беззащитной, возьмите второй раунд и нанесите вещества на ночь; этот дополнительный уход будет прекрасно работать, он сможет проникнуть глубоко во все слои кожи.

4. Переключение температуры воды

Запишите этот совет в категорию «мифы» — горячая вода не открывает поры, и холодная вода их не закрывает. Фактически, переход от горячей к холодной воде во время умывания приведет только к шоку кожи, поэтому поверните кран на середину и держите воду теплой, пожалуйста. Ваше лицо будет вам благодарно.

5. Скраб, скраб, скраб (и затем очистка еще немного)

Чувство смягченной, очищенной кожи очень приятно. Поэтому, может показаться, что можно пользоваться скрабом каждый день и кожа будет признательна. На самом деле, это не так. Очищение должно быть регулярным, но не слишком частым. Даже, если у вас идеальная кожа, то в случае, если вы будете пользоваться скрабом каждый день, то она отреагирует на это.

6. Впитывание крем-чистящих средств

Крем-чистящие средства великолепны, не так ли? Они так хорошо действуют на нашу кожу, что может появиться соблазн оставить их там подольше, чтобы они впитались и подействовали в полную силу. Но важно следовать инструкции и держать очищающие средства на коже ровно столько, сколько указано на упаковке.

Эти чистящие средства не предназначены для проникновения в поры, кроме того, если оставлять их слишком долго, то снижается и их эффективность при очистке кожи.

7. Не обращаем внимание на список ингредиентов

Хорошо, если вы следуете правилам и снимаете макияж перед сном. Но посмотрите, чем именно. Когда мы не читаем список ингредиентов, мы пропускаем важные вещи, такие как химические вещества, на которые у многих из нас аллергия. Например, лаурилсульфат натрия является обычным пенообразователем, но он также является суровым агрессором, если вы используете его каждый день. Аромат в моющих средствах также может быть приятным, но также стоит изучить глубже, что именно используется для появления отдушки.

8. Не только очищение

Очищение является основополагающим, но оно не должно стоить слишком много; Учите, что очищение кожи не решит всех ваших проблем. Поэтому подумайте, возможно, стоит немного сэкономить на очищение, чтобы купить действительно качественную рабочую сыворотку.

Какие средства стоит использовать для очищения?

Итак, все понятно с советами. Давайте разберемся, какие средства можно использовать для того, чтобы кожа была идеальной. Первое, что стоит завести на своем туалетном столике — мицелярный гель. Он поможет смыть всю вашу косметику, даже, если у вас нет желания пользоваться в этот момент водой. С помощью ватного диска вы можете снять макияж, освободив лицо. Все типы кожи, кроме жирной кожи, будут хорошо реагировать на такое легкое очищение.

Если вы любите легкость мицеллярной воды, но считаете, что они слишком сушат, Simple разработали свой мицеллар Water Boost специально для сухой и чувствительных типов кожи. Таким образом, вы можете стереть макияж, не снимая кожу. Еще одно отличное средство для очищения — Glossier's Milky Jelly Cleanser со сбалансированным pH. Он удалит ваш макияж и очистит вашу кожу, не вызывая раздражение. Это моющее средство позиционируется как бальзам-желе, но когда вы добавляете теплую воду, он превращается в очищающее молоко. Обогащенный бамбуковым древесным углем, маслом и серебряным экстрактом белого чая, это моющее средство удалит самый тяжелый макияж, оставляя вашу кожу заметно гидратированной. Beauty Pie Japanfusion Pure Transforming Cleanser еще одно моющее средство, которое может помочь при очищении. Когда дело доходит до ухода за кожей, Япония опережает всех остальных. Вот почему Beauty Pie использует японскую гибридную чистящую технологию для создания своего последнего дополнения к уходу за кожей. С экстрактом Джабары (японским цитрусовым фруктом), чтобы бороться с пигментацией и Деламитом (экстрактом винограда Делавэра), чтобы успокоить кожу, крем для очищения эффективно будет бороться с загрязнениями. Ранее были названы причины неудачного похудения.