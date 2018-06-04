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Мастер-класс: как подготовить кожу к макияжу
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Мастер-класс: как подготовить кожу к макияжу 

ИД «Собеседник» 25 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Визажист Зюма Магомедова показывает и рассказывает, как правильно подготовить кожу к нанесению макияжа.
Подготовка к макияжу обязательна при любом условии: если она выполнена правильно, то кожа будет меньше портиться и сохнуть, а макияж будет смотреться лучше и держаться дольше.
Профессиональный уход за кожей, вопреки популярному мнению, не сложный и не дорогой. В новом видео визажист Зюма Магомедова показывает пошагово, что нужно делать прежде, чем нанести макияж.
Больше секретов красоты можно увидеть на канале «Красивого „Собеседника“».
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