Мастер-класс: как подготовить кожу к макияжу

Визажист Зюма Магомедова показывает и рассказывает, как правильно подготовить кожу к нанесению макияжа.

Подготовка к макияжу обязательна при любом условии: если она выполнена правильно, то кожа будет меньше портиться и сохнуть, а макияж будет смотреться лучше и держаться дольше.

Профессиональный уход за кожей, вопреки популярному мнению, не сложный и не дорогой. В новом видео визажист Зюма Магомедова показывает пошагово, что нужно делать прежде, чем нанести макияж.

Больше секретов красоты можно увидеть на канале «Красивого „Собеседника“».