8 фактов о кальции, которые нужно знать

Для того, чтобы похудеть на несколько килограммов, укреплять кости, мышцы и связки, поддерживать здоровье, необходимо ежедневно получать кальций. Недостаток информации о кальции приводит к тому, что люди вредят сами себе. К примеру, отказавшись от молочных продуктов с целью похудения, ты не похудеешь, а только усугубишь состояние здоровья.

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Кальций является одним из самых важных минералов, на него приходится 1,5-2% от веса тела человека. Около 99% процентов кальция хранится в зубах и костях, оставшийся 1% распределяется по крови и другим тканям. Лучшим источником кальция являются молочные продукты, их регулярное употребление насыщает кости кальцием и препятствует развитию остеопороза.

При остеопорозе костные ткани становятся пористыми и хрупкими, риск переломов возрастает в несколько раз. Такое состояние является следствием недостатка кальция, предотвратить остеопороз намного проще, чем вылечить. Эти восемь научных фактов помогут обезопасить себя от остеопороза и других заболеваний по причине дефицита кальция.

Кальций нужен для физиологических и психологических функций

Кальций необходим для жизнеобеспечения, он участвует в биении сердца и циркуляции крови, сокращения мышц и передачи импульсов от всех тканей к головному мозгу. Норма ежедневного употребления кальция составляет от 1000 до 1300 мг в день, для точного определения потребности организма в кальции нужно посетить врача и сдать соответствующие анализы.

Кальций регулирует кислотность организма

В среднем уровень pH тела человека составляет 7,35-7,45, смещение баланса в сторону кислотности негативно влияет на здоровье. Благодаря своей природе кальций способствует снижению уровня кислотности до нормальных величин, однако самовольно употреблять кальций в виде добавок не следует. Очень низкая кислотность организма приводит к развитию гипертонии и появлению камней в почках.

Кальций помогает держать вес под контролем

Ученые доказали, что между кальцием и похудением имеется прямая связь. Исследования показали, что употребление 1300-1400 мг кальция из молочных продуктов в день ускоряет процесс сжигания жировых отложений. Когда говорят, что молочные продукты помогают похудеть, предполагают поступление в организм кальция.

Для усвоения кальция необходим витамин D Кальций и витамин D необходимы для здоровья костей, они работают в паре. Для того, чтобы организм мог усваивать необходимое количество кальция и не был подвержен остеопорозу и артриту, нужно получать витамин D. Также витамин D нужен для укрепления иммунитет, профилактики онкологических болезней и рассеянного склероза.

Лучшие источники витамина D — это солнечный свет, рыба жирных сортов, желток яйца и грибы.

Кальций облегчает ПМС При дефиците кальция и витамина D женщины страдают от болезненного предменструального синдрома. Причина заключается в недостатке кальция в центральной нервной системе, это вызывает депрессивные состояния, раздражительность, головные боли в последние дни менструального цикла.

Кальций борется с камнями в почках

Связь между образованием камней в почках и кальцием подтверждена научно. Склонность к образованию камней определяется концентрацией оксалата, соли щавелевой кислоты, которая присутствует в продуктах питания и организме человека. Кальций регулирует концентрацию оксалата, в связи с чем вероятность образования камней в почках становится ниже.

При дефиците кальция развиваются хронические заболевания

Такие опасные заболевания, как остеопороз, болезни сердца и сосудов, рак кишечника и молочных желез могут развиваться на фоне дефицита кальция. Сильней всего этому подвержены женщины в период менопаузы, для других категорий людей риск будет немного ниже, тем не менее, дефицит кальция сказывается на любом организме.

Кальций регулирует детородную функцию

Все знают, что кальций нужен для здоровья зубов и костей, но мало кому известно, что кальций необходим для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Для женщин последствия дефицита кальция будут более серьезными, чем для мужчин, это нарушения менструального цикла и нерегулярность овуляции, образование кист в яичниках, неспособность выносить здоровый плод.

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