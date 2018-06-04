Еще 10 аргументов против солярия

Отучить некоторых от фанатичного увлечения солярием — задача не из легких даже в 2018 году, когда про вред этого способа заполучить вожделенный загар сказано уже все и даже больше. Если вы все это время игнорировали предостережения экспертов, вот вам еще 10 аргументов на случай, если здоровье вам все же дороже загара (и не говорите, что мы не предупреждали).

Что говорят врачи?

Есть множество медицинских причин, по которым не стоит злоупотреблять ультрафиолетом, при этом не только в солярии, но и при обычном пребывании на солнце. Как солнечные, так и искусственные УФ-лучи могут спровоцировать обострение заболеваний и ухудшить состояние сердечно-сосудистой, эндокринной, репродутивной системы. Но самое опасное — крайне высок риск развития заболеваний, связанных с онкологическими процессами. И хотя в дерматологии УФ-лучи могут быть крайне эффективно использованы для лечения некоторых заболеваний, есть и целый список особенностей, при которых солярий категорически противопоказан: любые воспалительные процессы на коже, дерматиты, витилиго и другие.

Лекарства могут преподнести вам сюрприз

Прием медикаментов, даже не связанный с тяжелыми заболеваниями, может вызвать фотодерматит. Сам по себе препарат не вызывает аллергической реакции, как и ультрафиолетовые лучи. Но их совмещение приводит к серьезной воспалительной реакции с покраснением и шелушением вплоть до волдырей. К таким препарата относятся почти все гормональные вещества, большая часть антибиотиков, препараты для лечения неврологических заболеваний, некоторые группы витаминов.

Группа риска

Если у вас большое количество родинок и вы подвергаете их частому и длительному воздействию ультрафиолета, вы попадаете в группу риска по развитию злокачественных образований. Конечно, это относится не ко всем людям. Условный ориентир такой: если у вас на одной руке или ноге есть образования размером от 0,3 см и выше и их количество больше 10, вам точно противопоказано повышенное количество солнечных лучей. При нахождении на солнце надо использовать солнцезащитный крем больше, чем все ваши подруги вместе взятые.

Определяем фототип

Есть противопоказания, связанные с фототипом. К 1 и 2 фототипу относятся люди со светлой кожей и светлыми глазами, которые при взаимодействии с ультрафиолетом сначала обязательно получают ожог. Пигмент у них вырабатывается медленно и в незначительных количествах. Любой загар происходит у них через воспалительные процессы в коже. Им однозначно не рекомендовано посещение солярия.

Надо знать меру

Должны учитываться доза, количество и причины применения ультрафиолета. В медицине он используется как способ лечения многих заболеваний. Солярий — пришедшая из медицины технология. Изначально подобный ультрафиолет использовался и до сих пор используется в медицине. Но если в этой сфере это максимально безопасная для здоровья процедура под контролем врача, то самостоятельное применение в салонах красоты может привести к негативным последствиям. Если вы ходите в солярий, надо обращать внимание на то, чтобы оборудование было сертифицировано и работало исправно, обязательно наносить специальные защитные средства на кожу.

Витаминов не будет

Выработка витамина D — не то, что стоит ожидать от солярия. Это вещество появляется в организме благодаря питанию и определенными продуктами и получению необходимых веществ, которые под действием ультрафиолета трансформируется в нужный нам витамин D3. Но его невозможно получить впрок. Это нестабильное вещество, которое сразу вступает во взаимодействие и расходуется. Полезнее будут прогулки на свежем воздухе течение часа ежедневно вне зависимости от времени года.

Жидкости тоже

Частое использование ультрафиолета приводит к трансдермальной потери жидкости. После загара кожу обязательно нужно увлажнять.

Оптический обман

Ультрафиолет всего лишь маскирует, а не устраняет дефекты. Это оптический обман. Солярий не решает проблем кожи.

Привет бактериям

Солнечные лучи действительно оказывают определенный антибактериальный эффект, а искусственный ультрафиолет в солярии — нет.

Опасные лучи

В солярии длина волн подобрана так, чтобы они проникали достаточно глубоко и вызывали длительный эффект, чтобы пигмент проявлялся в большом количестве. Но при этом лучи, оставляющие выраженную пигментацию, гораздо более разрушительны для клеток кожи.