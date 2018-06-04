6 главных врачебных рекомендаций для здоровья сердца

Какие секреты помогают сохранить в норме сердечно-сосудистую систему? Согласно статистике, заболевания сердечно-сосудистой системы на протяжении нескольких десятилетий остаются ведущей причиной смертности населения в развитых странах. Научные специалисты поделились важными рекомендациями, следование которым повышает степень защищенности человека от риска инфаркта, проинформировал Medoboz. Спать ночью не меньше 7 часов. Научные данные свидетельствуют: люди, которые спят достаточное количество времени (от 7 часов), демонстрируют самую низкую подверженность тромбозам. Контроль давления. В возрасте 18-39 лет медики советуют узнавать точные цифры своего артериального давления каждые 3-5 лет. В возрасте 40 лет и старше проверять показатели давления нужно каждый год. Отказ от насыщенных жиров. Их главные источники — мясные и молочные продукты с высоким процентом жирности. Совсем отказываться от них нет необходимости, но сделать употребление этих продуктов редким в 40 лет уже необходимо. Так сосуды будут чище. Отказ от трансжиров. Трансжиры — это продукт, получаемый при определенной переработке растительных жиров, фактически искусственные жиры. От их употребления отказаться нужно полностью, поскольку такие жиры особенно активно помогают холестерину забывать сосуды, повышая риск атеросклероза и инфаркта. Движение. Любой вид спорта заставляет сердце и сосуды работать активнее и перекачивать больше крови, — при этом улучшает питание тканей организма полезными веществами и кислородом. Есть очищающую пищу. Очищающими свойствами обладает пища, содержащая в своем составе грубые природные компоненты, в частности, клетчатку, волокна. Необходимо употреблять фрукты, овощи, орехи и семечки. Обработанных продуктов в рационе должно быть как можно меньше. Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают в мужском организме гормональный дисбаланс и делают мужчин женственными.