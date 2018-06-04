Ещё
Простая и очень эффективная тренировка, которую можно делать, пока вы чистите зубы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простая и очень эффективная тренировка, которую можно делать, пока вы чистите зубы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Результат заметен уже через 3 недели!
Стоматологи рекомендуют чистить зубы как можно тщательнее и тратить на эту процедуру не менее двух минут утром и вечером. Возможно, кто-то подумает, что 120 секунд — это совсем мало, но на самом деле этого вполне достаточно для небольшой тренировки, которая не только поможет взбодриться утром и размять уставшие мышцы вечером, но и позволит ощутимо подтянуть вашу фигуру. Просто выполняйте этот простой комплекс упражнений утром и вечером, пока чистите зубы, и вы сами удивитесь переменам — всего через месяц.
Подъем на носки
Что может быть проще, чем вставать на цыпочки и опускаться на всю стопу? Между тем, регулярное и правильное выполнение этого упражнения укрепляет мышцы голени и помогает держать в тонусе мышцы бедер — в том числе внутренней поверхности бедра. Поставьте ноги на ширине плеч и равномерным медленным движением оторвите пятки от пола, встав на носки — старайтесь, чтобы ноги от щиколотки до бедра были прямыми, а мышцы напряженыЗатем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение хотя бы 10 раз — и не забывайте в это время как можно тщательнее орудовать зубной щеткой!
Выпады
Отличное упражнение, которое поддерживает в тонусе мышцы бедра и ягодиц. Прежде чем приступать к упражнению, выпрямите спину и напрягите пресс. Затем сделайте правой ногой шаг вперед, опуская бедра и следя за тем, чтобы нога была согнута под углом в 90 градусов Колено правой ноги должно находиться точно над щиколоткой. Вернитесь в исходное положение и повторите это же упражнение для левой ноги. Сделайте по 5 выпадов для каждой ноги.
Приседания
Это простое, но очень полезное упражнение прекрасно «разбудит» ваши суставы, а также укрепит мышцы ног и ягодиц. Главное, за чем надо следить во время выполнения упражнения — чтобы спина была прямая, а пятки не отрывались от пола. Во время приседаний чуть-чуть отводите ягодицы и бедра назад, следя, чтобы колени находились над стопами. Начинайте спять приседаний.
Массаж с помощью теннисных мячиков
Присядьте на стул или бортик ванны, под босые ноги положите теннисный мячик и в течение 30-40 секунд катайте их по полу в разных направлениях. Выполняйте это упражнение каждое утро и вечер — это не только полезно для суставов и мышц, но и отлично помогает расслабиться. Вера Ермакова
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Секс-положение: 6 интимных проблем при беременности — и как их решить Как составлять программу тренировок самому Медленная любовь по-итальянски: карецца — секс без оргазма
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций3
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»134
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»41
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение