Простая и очень эффективная тренировка, которую можно делать, пока вы чистите зубы

Результат заметен уже через 3 недели!

Стоматологи рекомендуют чистить зубы как можно тщательнее и тратить на эту процедуру не менее двух минут утром и вечером. Возможно, кто-то подумает, что 120 секунд — это совсем мало, но на самом деле этого вполне достаточно для небольшой тренировки, которая не только поможет взбодриться утром и размять уставшие мышцы вечером, но и позволит ощутимо подтянуть вашу фигуру. Просто выполняйте этот простой комплекс упражнений утром и вечером, пока чистите зубы, и вы сами удивитесь переменам — всего через месяц.

Подъем на носки

Что может быть проще, чем вставать на цыпочки и опускаться на всю стопу? Между тем, регулярное и правильное выполнение этого упражнения укрепляет мышцы голени и помогает держать в тонусе мышцы бедер — в том числе внутренней поверхности бедра. Поставьте ноги на ширине плеч и равномерным медленным движением оторвите пятки от пола, встав на носки — старайтесь, чтобы ноги от щиколотки до бедра были прямыми, а мышцы напряженыЗатем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение хотя бы 10 раз — и не забывайте в это время как можно тщательнее орудовать зубной щеткой!

Выпады

Отличное упражнение, которое поддерживает в тонусе мышцы бедра и ягодиц. Прежде чем приступать к упражнению, выпрямите спину и напрягите пресс. Затем сделайте правой ногой шаг вперед, опуская бедра и следя за тем, чтобы нога была согнута под углом в 90 градусов Колено правой ноги должно находиться точно над щиколоткой. Вернитесь в исходное положение и повторите это же упражнение для левой ноги. Сделайте по 5 выпадов для каждой ноги.

Приседания

Это простое, но очень полезное упражнение прекрасно «разбудит» ваши суставы, а также укрепит мышцы ног и ягодиц. Главное, за чем надо следить во время выполнения упражнения — чтобы спина была прямая, а пятки не отрывались от пола. Во время приседаний чуть-чуть отводите ягодицы и бедра назад, следя, чтобы колени находились над стопами. Начинайте спять приседаний.

Массаж с помощью теннисных мячиков

Присядьте на стул или бортик ванны, под босые ноги положите теннисный мячик и в течение 30-40 секунд катайте их по полу в разных направлениях. Выполняйте это упражнение каждое утро и вечер — это не только полезно для суставов и мышц, но и отлично помогает расслабиться. Вера Ермакова

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