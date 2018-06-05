Правила питания в жару от диетолога 

Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала, почему в жару следует отказаться от кофе и «тяжелого» белка.
Правило №1: пить много воды
В жару мы теряем много жидкости, которую нужно восполнять. Обезвоживание может привести к тяжелым последствиям — мозг страдает в первую очередь. Всегда носите с собой бутылку воды. Можно добавить в нее дольку лимона или веточку мяты. Кроме того, вода на некоторое время устраняет чувство голода, что особенно важно для тех, кто хочет похудеть.
Правило №2: откажитесь от кофе
Кофе может стать причиной обезвоживания. Если не можете совсем отказаться от этого напитка, выпивайте 2 стакана воды после каждой чашки, чтобы восполнить запас жидкости.
Правило №3: сведите к минимуму употребление алкоголя
Алкоголь и ЗОЖ вообще сложно совместимые понятия. Думаю, не стоит рассказывать о его пагубном влиянии на печень и организм. Алкоголь обезвоживает сильнее, чем кофе и другие напитки.
Правило №4: не употребляйте «тяжелый» белок
Сделайте ставку на легкоусвояемый белок, который содержится в рыбе и морепродуктах. Сведите к минимуму потребление мяса — в жару это слишком большая нагрузка на организм. Кроме того, рыба помогает лучше удерживать влагу в коже.
Правило №5: ешьте больше ягод
Ягоды содержат флавоноиды, защищающие кожу от фотостарения. Не говоря уже о том, что это кладезь витаминов, микро— и макроэлементов. Разнообразьте свой рацион сезонными овощами, фруктами и ягодами.
Правило №6: включите в рацион говяжью печень, гречку и шпинат
Эти продукты содержать медь, которая принимает участие в синтезе меланина. Их регулярное употребление поможет добиться красивого ровного загара и защитить кожу от ожогов.
Правило №7: практикуйте разгрузочные дни
Когда на улице очень жарко, устраивайте себе разгрузочные дни. Это не значит, что нужно полностью отказаться от еды — без экстрима. Пейте больше воды, ешьте овощи в любом виде: сырые, печеные, на гриле.
Правило №8: ищите свежие продукты
Этот пункт может показаться немного странным. Но при высоких температурах продукты очень быстро портятся даже в холодильниках. Никогда не покупайте овощи и фрукты, которые реализуются вдоль дорог — они собрали всю пыль, грязь и вредные выхлопы от автомобилей.
Правило №9: слушайте свой организм
Лето — лучшее время, чтобы сбросить вес. Замечали, что в жару гораздо меньше хочется жирного, жареного, соленого и сладкого? Прислушайтесь к своему телу и воспользуйтесь возможностью стать краше и стройнее.
Правило №10: чаще мойте руки
Летом патогенные организмы размножаются с бешеной скоростью. Всегда носите с собой дезинфицирующие лосьоны и влажные салфетки. Обязательно используйте мыло после посещения туалета — по статистике это делают лишь 15% людей.