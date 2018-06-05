Почему одни домохозяйки выглядят на миллион, а другие не могут привести себя в форму

В первую неделю занятий спортом вы всегда полны решимости. Те, кто дожили до второй недели, боготворят свою силу воли; те, кто протянули до третьей, бегут сравнивать свои «до» и «после», не видят разницы и бросают все, на что «бессмысленно» потратили свое время. Разбираем с нашим экспертом, почему не все женщины способны похудеть. О том, как из домохозяйки превратиться в фитнес-гуру, рассказывает Наталья Кузьмич.

Муж, дети, семья

Не надо постоянно оправдываться детьми, мужем и домашними заботами. Это то, что, появившись однажды, навсегда остается в жизни женщины, даже когда она уже станет бабушкой. Весь фокус исключительно в том, как вы организуете свое время и мотивируете себя.

Да, придется, конечно, чем-то пожертвовать, поменять приоритеты. Например, моя дочь просыпалась в 6 утра, я ее кормила, сажала в манеж и сразу начинала кардиотренировку рядом с ней. Визуальный контакт, припасенные рядом игрушки, которыми я могла отвлечь ребенка в случае необходимости, давали протянуть до 40 минут. Так я вписала в свою жизнь кардио. А могла бы с утра пораньше мыть полы, но я решила, что тренировка мне важнее.

Вторая тренировка — силовая, я приспособилась заниматься час вечером. Маленькие дети спят больше взрослых. Главное, использовать это время с пользой для себя. У нас режим сложился таким образом, что дочка засыпала в 6 вечера и просыпалась на кормление около 12 ночи. Этого времени мне хватало, чтобы немного разгрести домашние дела и потренироваться.

Пожалуй, оставим вам краткий мастер-класс по совмещению тренировок и заботы о детях.

Завтра я проснусь красоткой… или нет?

Следующая причина частых неудач — ожидание быстрого чуда. Все эти диеты из серии «сбрось 5 кг за 14 дней» приучили женщин думать, что за короткий срок можно добиться реальных результатов. На самом же деле ценой невероятных страданий достигается очищение кишечника, потеря некоторой массы воды, небольшое снижение веса, в том числе за счет снижения мышечной массы. Все потерянные килограммы (а иногда даже и больше) возвращаются в кратчайшие сроки. С точки зрения психологии, у женщин закрепляется опыт неудач, страх перед похудением и мучениями, которые с ним связаны.

Я привела свою фигуру в идеальное состояние и полностью избавилась от «ушей» на бедрах за шесть месяцев тренировок и правильного питания. Это особенность типа фигуры «груша» — жир с бедер и ягодиц уходит в самую последнюю очередь, самое малое — через три месяца системных занятий.

Все женщины в начале пути настроены решительно и позитивно, но через неделю-другую, когда стрелка на весах не двигается, а отражение в зеркале не являет собой чудо волшебного превращения толстушки в красавицу, пыл угасает, а то и вовсе сходит на нет.

Тотальный сдвиг произойдет не ранее чем через три месяца. А рельеф у мышц нарабатывается еще минимум три месяца. Я бы советовала всем на начальный период ставить перед собой не эстетические цели (через месяц увидеть в зеркале куклу Барби), а совершенно другие: вернуть мышечный тонус и физическую активность, укрепить мышцы спины, наладить питание. Через месяц тренировок вы заметите, что стали гораздо выносливее и энергичнее, больше успеваете по дому, а подросшего за это время малыша носите на руках, не ощущая былой усталости.

Быстро не получится, да оно вам и не нужно. Предельные нагрузки и диеты — издевательство над своим организмом. Это не спринт и даже не марафон, это принципиально другой образ жизни, где питание и физическая активность дают не только массу удовольствия и пользы, но и делают женщину невероятно красивой и счастливой.

Питание

Девушки могут отказать себе в чем угодно, но только не в сладком. Разрушается эта зависимость железным настроем: на все первые шесть месяцев забудьте про мучное и сладкое, можно есть только фрукты и сухофрукты и, конечно же, полезные десерты из них.

Вторая проблема: девушки начинают себе формировать полезное меню, отдельно себе готовить. Детям и мужу — одно, себе другое. Готовьте вкусную, полезную еду из нормальных, доступных продуктов для всей семьи, ешьте вместе со всеми. Если вы «подсадите» домашних на жареную картошку с майонезом — они будут у вас ее требовать. А если на запеченную рыбу с разнообразными овощами, на вкусные творожные запеканки с ягодами, то ваша семья привыкнет питаться именно так.

Запомните: именно комбинация «тренировки плюс правильное питание» дает снижение веса и работает на красоту вашего тела. Организм должен тратить больше калорий, чем потребляет, тогда он будет расходовать собственные запасы жира на восполнение дефицита. Но ваш рацион при этом должен быть сытным. А чтобы не срываться на сладкое с вредными трансжирами, готовьте фитнес-десерты из творога, ягод, орехов и сухофруктов и натурального шоколада.

Дома сложно выполнять упражнения правильно

В тренировках тоже много нюансов. Я перепробовала огромное количество упражнений, пересмотрела почти все программы, которые есть в интернете. Скажу честно: хорошо, если хотя бы от половины есть польза. Но главное — единицы интернет-тренеров могут доступно показать правильную технику выполнения упражнений дома. В зале — пожалуйста! Сколько угодно! Дома же все гораздо сложнее. Банальные приседания почти все делают неправильно, поэтому эффекта от них ноль. Коленки уезжают вперед. Пятки отрываются от пола. Энергии затрачивается уйма, но мышцы работают совершенно не те, что должны.

Я сама очень намучилась со всем этим, пока не вынесла для себя рациональное зерно, перепробовав десятки вариантов. Крайне важно, чтобы упражнение можно было делать дома и чтобы даже совсем неопытным девушкам было понятно, как его выполнить правильно.

Еще одна ошибка — продолжительность тренировок. Недостаточно поприседать 15 минут в день, недостаточно сделать планку с утра, в обед и вечером. Такие занятия даже не запустят в организме нужных гормональных процессов перестроения. Силовая тренировка занимает минимум час времени. Кардио — 30-40 минут.

И еще одно золотое правило: три силовые в неделю через день. Силовые нужны для формирования красивого рельефа, они должны включать в себя 70% базовых упражнений (приседания, выпады, отжимания) и 30% изолирующих упражнений, к примеру, различных махов. Базовые упражнения рассчитаны на основные группы мышц, а изолированные — на мелкие мышцы. Если ваша цель — похудение, то два-три кардио по 30-40 минут в дни, свободные от силовых тренировок, обязательны к исполнению. Силовые тренировки формируют красивое, рельефное тело, а кардио помогает сжечь подкожный жир и избавиться от лишнего веса.

Железная воля

Я еще не встретила ни одной девушки, которой было бы легко и просто скинуть 10, 20, 30 кило, накачать пресс и попу за две недели! Помню, я сделала фото спустя три месяца своих тренировок, сравнила с фото «до» и не поняла, есть ли разница. Я вообще не увидела этой разницы! Но каким-то чудом не забросила свои занятия, а со временем стали появляться видимые результаты, я стала относиться к тренировкам как к празднику — включала хорошую музыку и настраивалась на позитивный лад. Настрой играет огромную роль. Страдания возникают тогда, когда есть хоть грамм сомнений. Альпинист счастлив не тогда, когда он достиг вершины, а когда, преодолевая трудности, идет вперед к своей цели. Так и я — наметив однажды для себя свою вершину, иду к ней, шаг за шагом преодолевая лень, быт и проблемы обычной домохозяйки.

Текст: Наталья Кузьмич

Фото: Shutterstock

Видео: Instagram