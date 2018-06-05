Не читайте новости. Утренние привычки, мешающие похудеть

От утреннего настроения зависит ритм всего дня, а привычки этого времени суток формируют фигуру человека. Как оказалось, правильные утренние ритуалы помогают похудеть, а их отсутствие грозит набором лишних килограммов.

Завтрак

Израильские ученые отмечают, что главным приемом пищи за день является завтрак, который способствует похудению. Диета, при которой завтрак будет плотным, а ужин легким, является эффективнее режима с частыми, но небольшими перекусами. Прогулка

Отдых на свежем воздухе или прогулка под солнцем помогает сбросить вес, благодаря прямому влиянию солнечных лучей. Канадские ученые доказали, что подкожный слой жировой ткани уменьшается в объеме благодаря воздействию света видимого спектра. При этом стоит помнить, что злоупотребление солнечными ваннами опасно для здоровья. Вода

Стакан воды натощак повышает метаболизм, что помогает уменьшить риск отложения жира, а также ускоряет вывод токсинов из организма. Поэтому важно пить ее перед завтраком, а не во время или после. Зарядка

Британские ученые обнаружили, что утренняя зарядка не только сжигает калории, но и способствует снижению аппетита. В результате исследования оказалось, что люди, которые занимаются спортом по утрам, в течение дня едят более маленькие порции. Лакомства

Если человек предпочитает мучные или сладкие лакомства, их не стоит приберегать на вечер. В первой половине дня имеется более высокая вероятность того, что вредные продукты не преобразуются в жир. Дело в том, что метаболизм к вечеру замедляется, поэтому действовать лучше с утра. Новости

От прочтения новостей по утрам лучше отказаться, чтобы избежать стресса из-за страха или раздражения. Такая встряска организма грозит формированием жировой ткани с целью запасания калорий. Похудеть в таком случае не удастся, пока организм не выйдет из стрессовой ситуации. Питомцы

Научно доказано, что владельцы собак больше двигаются, поскольку регулярно выводят их на прогулку. Коты своим присутствием помогают сосредоточиться во время йоги или растяжки. Забота о домашнем питомце помогает снять стресс, что благоприятно сказывается на фигуре.]]>