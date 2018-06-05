Вопрос эксперту: насколько рискованно рожать после 50 лет?

Недавно актриса Бригитта Нильсен , бывшая жена Сильвестра Сталонне, объявила в социальных сетях, что ждет пополнения в семье. Бригитте 54 года, у нее уже есть четверо взрослых детей, но в новом браке актриса решилась родить пятого. Поклонники поздравляют Бригитту и гадают, на каком она месяце (предположительно на восьмом), но некоторые всерьез волнуются за здоровье актрисы, ведь она собирается рожать сама. Насколько рискованно её решение?

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1788714317900593405_2023283902"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Екатерина Жуманова, руководитель центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины «Клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе», врач-гинеколог.

В 54 года беременность возможна, но в таком возрасте женщина имеет определенную гормональную недостаточность и скорее всего ей потребуется гормонозаместительная терапия. Гормональные препараты могут вызывать побочную реакцию со стороны организма, поэтому «поздние» беременности требуют постоянной диагностики состояния матери и плода и, как правило, сопровождаются еще и лекарственной терапией.

Даже если терапия не понадобится, в период беременности организм женщины так и так подвергается серьезной гормональной «встряске». Как и с какими последствиями пройдет эта «встряска», во многом зависти от того, способен ли организм адаптироваться под новый режим работы. Естественно с возрастом адаптироваться под новые условия все сложнее, обменные процессы замедляются, поэтому в 54 года беременность может вызвать постоянную физическую усталость. Помимо этого, беременность в возрасте несет под собой риски возникновения гистозов (поздних токсикозов беременных).

Витамины и минералы, необходимые для жизни, плод берет из организма матери. И если с возрастом витаминные запасы организма истощаются и появляется необходимость в подпитке организма извне, то в состоянии беременности эта необходимость удваивается. Поэтому нужно серьезно отнестись к данному вопросу и совместно со специалистом подобрать комплекс необходимых витаминов и минералов для того, чтобы ни мама, ни малыш не страдали от их недостатка.

Еще один нюанс связан с мышцами и связками. Естественно, с возрастом эластичность и тонус мышц ухудшаются, что может негативно сказаться на периоде вынашивании и на самих родах. Если женщина вела здоровый образ жизни, занималась спортом и мышечный каркас не ослаблен, есть шанс, что все пройдет без осложнений. Но довольно часто у женщин в возрасте 40+ отмечается слабая родовая деятельность — это прямой показатель к операции искусственного родоразрешения.

Большое значение имеет и то, первый это ребенок или нет. Если к 50 годам у женщины за спиной уже несколько родов, то стенки матки достаточно эластичны, поскольку с каждой беременностью их эластичность увеличивается. Родовая деятельность проходит намного быстрее, чем при первых беременностях. Немалую роль играет и психологический фактор: если женщина решается родить в пятый раз, скорее всего предыдущие беременности и роды протекали без осложнений.

В целом хочу добавить, что каждый организм индивидуален. Играет роль не столько возраст, сколько само физическое состояние конкретной женщины. Если женщина в 54 года чувствует, что она в полном расцвете сил и готова к появлению малыша, то скорее всего беременность и роды пройдут хорошо. Вердикт Оказывается, рожать после 50-ти — не так уж и страшно, главное, правильно подготовить свой организм, поддерживать его и наблюдаться у специалистов. Мы желаем Бригитте удачи, ну а пока вспомним звезд, которые уже родили, когда им было за 50.

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Виторган впервые родила в 56 лет. До этого пара обращалась к услугам суррогатной матери. Беременность и роды прошли без осложнений.

Актриса Ингеборга Дапкунайте впервые стала мамой в возрасте 54 лет. Беременность и роды прошли без осложнений.