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Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
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Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей 

Рамблер 33 минуты назад
Болезни ежегодно уносят жизни людей. К счастью, сегодня благодаря достижениям медицины эпидемии возникают не так часто, но несколько десятилетий назад они буквально выкашивали целые города и даже страны.
1. Малярия. Это одна из древнейших болезней, о ней было известно ещё 4 000 лет назад. Болезнь переносят комары, через укус которых в организм человека попадает инфекция. Сегодня от малярии ежегодно гибнут миллионы человек в Африке.
2. Чума в 1348 году убила половину европейцев. За 20 лет, что бушевала эпидемия, умерло 60 000 000 человек. Переносили чуму блохи, паразитирующие на грызунах.
3. В начале 20 века по миру пронёсся испанский грипп. Это была самая крупная пандемия гриппа за всё время существования человечества: за полтора года «испанка» убила 100 000 000 человек. Испанский грипп отличался от обычного: это был новый штамм, который, видимо, перешёл к человеку от домашних животных.
4. Оспа — очень заразная инфекция, которая была распространена по всей планете. Болезнь уносила до 1 500 000 человек в год, а индейцы Южной Америки, которых оспой заразили европейцы, вымерли на 90 процентов. За 20 век вирус унёс жизни 500 000 000 человек! Однако именно оспой мы обязаны появлением первой вакцины, благодаря которой сегодня ужасное заболевание побеждено.
Женский форум
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