Ещё
Повальная мода на качалки приводит к болезням старичков у молодых — эксперты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Повальная мода на качалки приводит к болезням старичков у молодых — эксперты 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Культ здорового красивого тела многих побуждает идти в тренажерные залы. Спорт считается важной частью ЗОЖ. В каждом районе Владивостока работают десятки залов, клубов, центров, где можно доводить себя до изнеможения кардиотренировками и жать от груди по 60 кг. Но чаще, чем может показаться, вместо того, чтобы вылепить из себя греческого бога, новички зарабатывают серьезные проблемы со здоровьем.
Ксения Макарова, инструктор-методист реабилитационного центра ДВФУ:
«Практически 50% молодежи среди наших пациентов попадают к нам после неквалифицированных тренировок уже с полноценными грыжами и протрузиями. Часто молодой организм оказывается абсолютно неподготовленным к большим физическим нагрузкам. Если у человека имеются проблемы с позвоночником, когда-нибудь был остеохондроз, какие-то падения, удары, нужно быть очень осторожным в вопросах физической активности. Работать с весом можно, только зная, что у вас абсолютно здоровый позвоночник, это касается любых видов тренировок за исключением ЛФК.
При слабых связках во время занятий спортом происходит сильное трение нашей костной системы, связочного аппарата, и организм быстро изнашивается. К сожалению, учитывая повальную моду на тренажерные залы, болезни старичков становятся болезнями молодых. А проблема — в неправильном подходе к здоровому образу жизни и неквалифицированных тренерах, ведь, как правило, это люди, которые не имеют специального образования, сами занимаются спортом и думают: «Если у меня получилось, значит, у других получится тоже». Когда говорят, что лучше вообще воздерживаться от посещения тренажерных залов и отдавать предпочтение естественным видам активности — ходьбе, плаванию, в этом есть рациональное зерно. А если вы собираетесь работать с весом, сначала лучше проконсультироваться со специалистом».
Евгений Козловских, фитнес-тренер:
«Во всем нужна мера. Если говорить про ОФП — общую физическую подготовку, начинать надо с двух-трех тренировок в неделю продолжительностью час-полтора, хотя, конечно, все будет зависеть от конкретного человека.
Основные ошибки — это неправильный подход к тренировкам в виде чрезмерно больших нагрузок, слишком больших весов, которые приводят чаще всего к травмам и потере мотивации. То есть человек начинает тренироваться пять-шесть раз в неделю и через месяц мы имеем утомленного истощенного «спортсмена», который полностью теряет мотивацию и вообще понимание, для чего ему нужен тренажерный зал. Дальше начинаются пищевые срывы и набор веса (если задача была похудеть). Кроме того, тренировки должны быть разносторонними, направленными как на общее укрепление и повышение выносливости организма, так и на рост силовых показателей».
Primpress: последние новости
Здоровое питание: мифы и реальность Прогулка неподалеку от кладбища вышла боком жительнице Владивостока «Завидуйте молча»: приморцев затравили за жалобу на громкий секс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Целлюлит и фотошоп: звезды, опозорившиеся на пляже6
Ужасающие фото звезд до и после пластики1
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра19
Какие параметры женской груди считаются идеальными2
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой31
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Дети Звёзды
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение