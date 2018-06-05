Повальная мода на качалки приводит к болезням старичков у молодых — эксперты

Культ здорового красивого тела многих побуждает идти в тренажерные залы. Спорт считается важной частью ЗОЖ. В каждом районе Владивостока работают десятки залов, клубов, центров, где можно доводить себя до изнеможения кардиотренировками и жать от груди по 60 кг. Но чаще, чем может показаться, вместо того, чтобы вылепить из себя греческого бога, новички зарабатывают серьезные проблемы со здоровьем.

«Практически 50% молодежи среди наших пациентов попадают к нам после неквалифицированных тренировок уже с полноценными грыжами и протрузиями. Часто молодой организм оказывается абсолютно неподготовленным к большим физическим нагрузкам. Если у человека имеются проблемы с позвоночником, когда-нибудь был остеохондроз, какие-то падения, удары, нужно быть очень осторожным в вопросах физической активности. Работать с весом можно, только зная, что у вас абсолютно здоровый позвоночник, это касается любых видов тренировок за исключением ЛФК.

При слабых связках во время занятий спортом происходит сильное трение нашей костной системы, связочного аппарата, и организм быстро изнашивается. К сожалению, учитывая повальную моду на тренажерные залы, болезни старичков становятся болезнями молодых. А проблема — в неправильном подходе к здоровому образу жизни и неквалифицированных тренерах, ведь, как правило, это люди, которые не имеют специального образования, сами занимаются спортом и думают: «Если у меня получилось, значит, у других получится тоже». Когда говорят, что лучше вообще воздерживаться от посещения тренажерных залов и отдавать предпочтение естественным видам активности — ходьбе, плаванию, в этом есть рациональное зерно. А если вы собираетесь работать с весом, сначала лучше проконсультироваться со специалистом».

Евгений Козловских, фитнес-тренер:

«Во всем нужна мера. Если говорить про ОФП — общую физическую подготовку, начинать надо с двух-трех тренировок в неделю продолжительностью час-полтора, хотя, конечно, все будет зависеть от конкретного человека.

Основные ошибки — это неправильный подход к тренировкам в виде чрезмерно больших нагрузок, слишком больших весов, которые приводят чаще всего к травмам и потере мотивации. То есть человек начинает тренироваться пять-шесть раз в неделю и через месяц мы имеем утомленного истощенного «спортсмена», который полностью теряет мотивацию и вообще понимание, для чего ему нужен тренажерный зал. Дальше начинаются пищевые срывы и набор веса (если задача была похудеть). Кроме того, тренировки должны быть разносторонними, направленными как на общее укрепление и повышение выносливости организма, так и на рост силовых показателей».