Разгоняем метаболизм Лайфхаки Детокс в домашних условиях

Приводим себя в форму при помощи простых и эффективных правил.

Наверняка у каждого из вас есть такие друзья, которые могут съесть на ночь пиццу, позавтракать круассаном со смузи, перекусить шоколадным батончиком и… ни на грамм не поправиться. И здесь дело даже не в божественных законах вселенной и удачном стечении обстоятельств, а в ускоренном метаболизме. Конечно, многие получают такую предрасположенность в наследство от родителей, однако не стоит забывать, что существует масса проверенных и надёжных способов, которые в кратчайший срок помогут вам «разогнать» метаболизм и запустить процесс активного жиросжигания.

В основу наших советов легло инновационное исследование, ставшее сенсацией в мире диетологии. Простые и эффективные правила вывели американские нутрициологи, сестры Лисси Лакейтос и Тэмми Шеймс. Около пяти лет назад девушки разработали целую систему похудения «9 способов ускорить сжигание жира и потерять вес» (9 Proven Principles for Burning Fat and Losing Weight Forever).

Начните день с завтрака

Все мы знаем, что во время сна организм гораздо медленнее переваривает пищу, сжигает калории. Если состояние покоя затягивается, наше тело начинает накапливать энергию, переходить в режим «энергосбережения». А это ещё сильнее замедляет метаболизм. Не позавтракав, в обед вы неосознанно выберете более калорийную пищу.

Пейте больше жидкости

Если организму не хватает жидкости, обмен веществ ставит свою работу на паузу. Помимо этого при нехватке воды кровь начинает медленнее снабжать органы кислородом, в результате вы можете почувствовать себя вяло, испытать неожиданную сонливость в разгар рабочего дня.

Высыпайтесь

Хороший сон — залог здоровья. Вспомните себя после бессонной ночи: вы чувствуете себя разбитым и непродуктивным. Если говорить о нашем организме в целом, то недосыпание напрямую воздействует на реакцию кортизола — гормона, отвечающего за аппетит. В результате вы можете испытывать голод даже тогда, когда съедаете очень калорийную еду.

Не исключайте углеводы

Вопреки всем стереотипам, наши мышцы состоят не только из белка, но и из углеводов. Лишившись простых или сложных углеводов, организм тут же начнёт черпать энергию из единственного источника — белка. В свою очередь белки перестанут выполнять свою прямую задачу: укреплять иммунитет и регенерировать мышцы и ткани. Как результат: все процессы, в том числе и пищеварительные, значительно замедлятся.

Добавьте движения в каждый новый день

Если ваша цель — ускорить метаболизм, не думайте, что интенсивная тренировка — панацея от всех бед. Важнее всего регулярно наполнять свою жизнь разного рода активностями. Старайтесь больше двигаться в те дни, когда тренировок нет, и проходить минимальную норму для взрослого человека — 10 тыс. шагов.

Сделайте эти простые и эффективные правила своей ежедневной привычкой, и результат не заставит себя ждать!