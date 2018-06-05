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Мед быстро избавит от прыщей и сделает ногти красивыми
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Мед быстро избавит от прыщей и сделает ногти красивыми 

МедикФорум 55 минут назад
Фото: МедикФорум
Если у вас часто крошатся ногти или появляются прыщи на коже, то не спешите покупать дорогие гигиенические средства. Вполне возможно, что на помощь придёт самый обычный мед. Довольно часто запуск новых косметических и гигиенических продуктов сопровождается масштабной рекламной кампанией, во время которой нас уверяют в том, что эти средства творят настоящие чудеса. В реальности, по-настоящему чудесное средство имеется в распоряжении, пожалуй, каждого человека, и стоит оно на кухне. Речь идёт о самом обычном мёде, который мы употребляем в пищу или используем в качестве лекарства от простуды. Сырой мед, как полагают некоторые косметологи, творит настоящие чудеса в плане ухода за кожей. Он обладает противобактериальным и противогрибковым воздействием, а кроме того, является чуть ли не лучшим природным увлажнителем. Именно поэтому многие косметические бренды активно включают в состав своей продукции мед. К примеру, прыщи вызываются скоплением кожного сала и бактерий, то есть проблемной кожей. Мёд можно назвать лучшим средством борьбы с этими нарушениями кожи. В нём полно ферментов, доказавших способность обеспечивать идеальную очистку кожи и ее увлажнение. Для этого достаточно нанести маску для лица на основе меда всего на 20 минут, чтобы потом смыть ее теплой водой. Если вы столкнулись с потрескавшимися ногтями, то и в этом случае мед может помочь. Он точно станет прекрасной альтернативой регулярных и достаточно дорогостоящих визитов к мастерам ногтевого сервиса. Для достижения максимального эффекта делайте маски для кутикул ногтей на основе меда раз в неделю. Ну а если после всех этих косметических процедур у вас еще останется некоторое количество этого продукта, то намажьте его на тост из цельнозернового хлеба. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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