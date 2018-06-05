Рейтинг жиросжигателей

Как выбрать лучший жиросжигатель?

FitSeven уже писал о том, что жиросжигатели — это специальные спортивные добавки, предназначенные для понижения массы тела и «сжигания жира» за счет ускорения метаболизма. При этом в категорию жиросжигателей попадают совершенно различные препараты — начиная от кофеина и блокаторов аппетита, заканчивая диуретиками для вывода воды из организма.

При выборе лучшего жиросжигателя необходимо помнить, что наибольшую эффективность для похудения показывают термогеники. Однако прием термогеников достаточно часто вызывает ряд неприятных побочных эффектов (чрезмерную потливость, бессонницу и раздражительность). Именно поэтому «универсальных» лучших жиросжигателей просто не существует.

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Жиросжигатели — противопоказания

Поскольку принцип работы термогеников и жиросжигателей чаще всего основан на стимулировании нервной системы, подобные спортивные добавки строго запрещены к приему лицам, имеющим вегетативные или сердечно-сосудистые заболевания, а также повышенное кровяное давление. Говоря простыми словами, если вы не избегаете кофе, жиросжигатели вам точно не подходят.

Очень часто прием термогеников нарушает сон, повышает нервозность, возбудимость и уровень тревожности. По сути, спортивные жиросжигатели легко могут спровоцировать как хроническую бессонницу, так и приступы панических атак. Кроме этого, большинство термогеников категорически не совместимы с антидепрессантами или препаратами, влияющими на уровень серотонина.

Лучшие жиросжигатели и термогеники: рейтинг

Отдельно отметим, что FitSeven не сотрудничает с производителями нижеуказанных спортивных жиросжигателей и термогеников. Данный рейтинг не является рекламой — он основан исключительно на отзывах экспертов и наших читателей. Мы никоим образом не заинтересованы в продвижении какой-либо определенной марки жиросжигателя.

Animal Cuts (Universal Nutrition). Наиболее мощный из доступных на рынке термогеников. В его состав входят 200 мг кофеина (равнозначно трем порциям эспрессо), экстракты гуараны, матэ, зеленого чая, а также экстракты растений, выводящих воду из организма. Добавка может влиять на выработку гормонов щитовидной железы и способна усиливать процессы кровообращения.

Hydroxycut Hardcore (MuscleTech). Плюсом данного жиросжигателя является то, что он содержит лишь небольшой список действительно активных ингредиентов, что снижает риск возникновения побочных эффектов. Ключевым в его составе является экстракт йохимбе, близкий по действию к эфедрину (веществу, обладающим сильным жиросжигающим эффектом).

EpiBurn Pro (USP Labs). Состав этой добавки максимально повторяет другой продукт этого же производителя, жиросжигатель OxyElite Pro, отозванный с рынка после ряда спровоцированных им смертей. Однако наиболее эффективный ингредиент, DMAA (известный как «экстракт герани»), больше не входит в состав, являясь запрещенным.

Lipo 6 Black (Nutrex). Несмотря на то, что обновленная версия формулы данного жиросжигателя по прежнему содержит кофеин и экстракт йохимбе, производитель отказался от ингредиентов для стимуляции синтеза гормонов щитовидной железы. Кроме этого, дозировка термогеников и прочих активных веществ формулы существенно уменьшена.

LeanMode (Evlution Nutrition). Один из немногих жиросжигателей, не содержащих в составе термогеников и стимуляторов нервной системы. Его ключевыми ингредиентами являются CLA (конъюгированная линолевая кислота) и L-карнитин, считающиеся наиболее безопасными (хотя и не столь эффективными) добавками для сжигания жира.

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Опасны ли жиросжигатели?

Несмотря на то, что жиросжигатели достаточно серьезно влияют на работу организма и изменяют обмен веществ, они никогда не тестируются на сочетание с другими препаратами или на оказание влияния на имеющиеся у человека заболевания. В США разрешение на продажу жиросжигателя выдается после формальной проверки на отсутствие в составе ядов и токсинов.

Поскольку термогеники относятся к категории биологически активных добавок, а не лекарств, их действие также не требует никакого медицинского подтверждения. Помимо всего прочего, производители подобных добавок любят регулярно менять формулу жиросжигателей или использовать вещества со сложными названиями, вводя в заблуждение неопытного покупателя.

Мощный и безопасный жиросжигатель

Можно однозначно сказать, что 90% жиросжиталей, продающихся в магазинах спортивного питания — пустышки, содержащие в составе лишь кофеин и его аналоги. Действительно мощные термогеники запрещены к продаже в России и большинстве стран Европы, поскольку зачастую содержат большие дозы растительных аналогов амфетамина.

При этом добавки на основе L-карнитина хотя и относятся к категории безопасных жиросжигателей, но, по сути, не способны влиять на сжигание жира. Научные исследования показывают, что карнитин может лишь «нормализовывать» обмен веществ у ряда людей, косвенным образом влияя на ускорение обмена свободных жирных кислот при тренировках.

Жиросжигатели и термогеники, несмотря на кажущуюся безопасность, являются достаточно серьезными препаратами, имеющими список противопоказаний и различных побочных эффектов. Опасаясь регулирующих органов, большинство производителей спортивного питания выпускает «пустышки», рассчитывая на неопытных и доверчивых покупателей.

Source: FitSeven