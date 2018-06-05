5 советов по уходу за кожей, которые остановят старение

Мы тратим огромные деньги на покупку косметических средств, предназначенных для замедления старения. Косметологи из Великобритании назвали 5 простых изменений в деле ухода за кожей, которые помогут достичь этого эффекта без всяких дополнительных затрат. Никогда не отказывайтесь от губной помады. Каждый день в солнечную погоду необходимо пользоваться не только солнцезащитным кремом, но и губной помадой. Дело в том, что солнце вызывает перманентные морщины и пигментные пятна не только на коже лица, но и на губах. К сожалению, многие люди об этом забывают. Впоследствии избавиться от этих морщин без пластических операций будет уже нельзя, а помада обеспечивает надежную защиту. Умывайтесь водой. Дерматологи предупреждают, что качество кожи, включая такие показатели, как ее упругость и эластичность, полностью зависит от качества воды. Если вода является жесткой, то после ее использования остаются щелочные минералы на коже, которые вызывают сухость. В этом случае используйте очистители на водной основе и увлажнители. Чаще меняйте наволочки. Если вы не меняете наволочки, то на них скапливаются мертвые клетки кожи, бактерии и те продукты, которые вы наносите на кожу перед отходом ко сну. Всё это рождает воспаления и высыпания, приводящие к ускоренному старению. Лучше, если вы используете шелковые наволочки, ведь они помогают предотвращать морщины. Откажитесь от стола у окна. Наличие рабочего места рядом с окном кажется замечательной возможностью для повышения настроения. Однако это вредно для кожи, так как вы будете постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и ультрафиолетовой радиации. Будьте нежнее с глазами. Уход за зоной глаз должен быть не столько тщательным, сколько нежным. Здесь очень деликатная кожа, и если вы будете сильно на неё давить при использовании разного рода тампонов, то тем самым быстро приведете к появлению возрастных морщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)