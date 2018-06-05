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Вещества, вызывающие смертельные зависимости
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Вещества, вызывающие смертельные зависимости 

Рамблер 48 минут назад
С веществами, вызывающими привыкание, человек познакомился давно. Самый распространённый наркотик — это алкоголь, но существуют и другие, не менее опасные стимуляторы.
1. Героин — наркотическое вещество, при употреблении которого формируется сильная психическая и физиологическая зависимость. После инъекции он моментально проникает в мозг, а буквально через несколько приёмов развивается толерантность к препарату, из-за которой человеку каждый раз требуются всё большие дозы.
2. Кокаин воздействует на центральную нервную систему и вызывает чувство эйфории. Однако после того, как действие наркотика завершается, человек впадает в депрессию и психозы.
3. Никотин известен везде, некоторые люди начинают курить ещё в детском возрасте. Никотин поглощается лёгкими и проникает в мозг, вызывая выброс адреналина. Это стимулирует деятельность многих систем организма, за счёт чего человек ощущает прилив бодрости, который, однако, быстро завершается. Доказано, что никотин провоцирует возникновение онкологических заболеваний и болезней сердца.
4. Барбитураты позволяют человеку расслабиться физически и успокоиться, но вызывают привыкание. Очень долго барбитураты были доступны в качестве лекарственных препаратов, но потом их всё-таки запретили.
Женский форум
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