Вещества, вызывающие смертельные зависимости

С веществами, вызывающими привыкание, человек познакомился давно. Самый распространённый наркотик — это алкоголь, но существуют и другие, не менее опасные стимуляторы.

1. Героин — наркотическое вещество, при употреблении которого формируется сильная психическая и физиологическая зависимость. После инъекции он моментально проникает в мозг, а буквально через несколько приёмов развивается толерантность к препарату, из-за которой человеку каждый раз требуются всё большие дозы.

2. Кокаин воздействует на центральную нервную систему и вызывает чувство эйфории. Однако после того, как действие наркотика завершается, человек впадает в депрессию и психозы.

3. Никотин известен везде, некоторые люди начинают курить ещё в детском возрасте. Никотин поглощается лёгкими и проникает в мозг, вызывая выброс адреналина. Это стимулирует деятельность многих систем организма, за счёт чего человек ощущает прилив бодрости, который, однако, быстро завершается. Доказано, что никотин провоцирует возникновение онкологических заболеваний и болезней сердца.

4. Барбитураты позволяют человеку расслабиться физически и успокоиться, но вызывают привыкание. Очень долго барбитураты были доступны в качестве лекарственных препаратов, но потом их всё-таки запретили.