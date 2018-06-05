5 привычек, которые заставляют болеть

Если вы хотите жить здоровой жизнью, реже болеть и хорошо себя чувствовать, то нужно начать с осознания и исправления своих нездоровых привычек. Большинство людей наносят вред своему здоровью и даже не осознают этого. Эти привычки заставляют вас болеть, избавившись от них, вы сделаете огромный шаг к здоровому образу жизни.

Неправильное положение тела во сне Боль в спине и плохая осанка часто связаны с неправильной позицией тела во время сна. Из трех положений для сна — на животе, на боку или на спине, самым лучшим будет на спине, так как оно обеспечивает ровное положение тела. Привычка спать на животе вынуждает шею принять неестественное положение, сон на боку оставляет позвоночник без поддержки, он не может удерживать прямое положение. Позвоночник должен оставаться прямым при сне в любом положении, в долгосрочной перспективе неправильная поза для сна приводит к болям в спине и вынужденному снижению активности.

Неглубокое дыхание

Если сравнить дыхание обычного человека с дыханием спортсмена или певца, то оно будет поверхностным. Воздух наполняет только верхнюю часть легких, диафрагма не выполняет своей роли. Поступление малого количества воздуха в легкие снижает степень насыщения кислородом крови и всех тканей организма. Правильное глубокое дыхание предполагает использование диафрагмы и наполнение воздухом живота, при нем легкие будут впускать в себя максимальное количество воздуха и полностью раскрываться.

Усиление поступления кислорода улучшит функции всех внутренних органов, в том числе и головного мозга.

Искривленная осанка

Если зайти в любой офис и посмотреть, в каком положении находятся офисные работники, то мы увидим, что большинство располагается в креслах с искривленным позвоночником и наклоненной вперед головой. Такая же картина открывается в общественном транспорте, особенно в холодное время года, когда тело человека сжимается, чтобы сохранить тепло, а голова устремляется вперед, чтобы смотреть в экран смартфона. Неправильная осанка сильно сказывается на состоянии здоровья, важно приучить себя поддерживать прямое положение позвоночника от копчика до шеи, где бы вы не находились и чем бы вы не занимались.

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Прослушивание громкой музыки

Увлечение громкой музыкой является вредной привычкой, она приводит к снижению чувствительности слуха, появлению звуковых галлюцинаций и боли в ушах. Уши человека не выдерживают длительного прослушивания громких звуков, ради своего здоровья нужно отказаться от слишком громкой музыки, особенно в наушниках. Если профессиональная деятельность человека связана с высоким уровнем шума, то ему необходимо приобрести беруши и постоянно ими пользоваться.

Игнорирование важности массажа

Массаж показан каждому человеку вне зависимости от состояния его здоровья. Массажное воздействие помогает мышцам расслабляться, облегчает боль и увеличивает подвижность тела. Сеансы массажа делают мышцы более крепкими, это важно для тех, кто занимается спортом. Наибольшая эффективность достигается при сочетании массажа с растяжкой мышц, к примеру, заминка из упражнений на статическую растяжку после тренировки и следующий за ней сеанс массажа. Альтернативой посещению массажного салона может стать приобретение массажного кресла.

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