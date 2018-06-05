Как восстановиться после жесткой тренировки?

Многие люди игнорируют важность восстановления, и платят за такую невнимательность низким прогрессом в тренировках. Напряженное занятие оставляет тело без сил и энергии, при отсутствии восстановления спортсмен будет чувствовать себя плохо физически и эмоционально. За час напряженной тренировки организм может потерять не менее литра пота, это не просто вода, а важные для здоровья электролиты.

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Снижение уровня кальция, калия, натрия и других элементов делает организм неспособным к правильному использованию глюкозы. Для оптимизации энергетических затрат важно пить воду во время занятия и после него. После тренировки необходимо выполнить несколько обязательных действий для восстановления.

Заминка

Восстановление начинается с заминки, если после выполнения последнего упражнения в тренировочной программе замереть в неподвижном положении, то организм не сможет обеспечивать правильную циркуляцию крови к пострадавшим на занятии мышцам. Резкая смена активности на малоподвижность провоцирует накопление молочной кислоты, вызывающей мышечные боли.

Тренировка должна заканчиваться постепенно, резкая остановка усложняет процесс восстановления.

Регидратация

Восполнить потерю жидкости не сложно — нужно пить воду. Если тренировка длилась час и более, то лучше пить не воду, а спортивные напитки с электролитами для компенсации потерь. Средства с электролитами выпускают также в виде геля, выбирать гель нужно внимательно, обращая внимание на содержание сахара. Употребление большого количества сахара сразу после занятия может привести к дискомфорту и вздутию живота.

Питание

Еда после тренировки нужна для восполнения потраченной энергии, важно выбирать продукты с высоким содержанием белка, к примеру, протеиновые коктейли или батончики. Самый доступный продукт для восстановления после тренировки — это протеиновый коктейль, его удобно носить с собой в шейкере, продукт легко и быстро усваивается организмом. Употребление белка после тренировки нужно для пополнения запаса калорий и для восстановления мышечной системы.

Массаж

Использование миофасциального массажа при помощи роликов и других приспособлений поможет улучшить кровообращение в мышцах. Раскатывание мышц на ролике обеспечивает повышенное поступление питательных веществ и кислорода для скорейшего восстановления. Глубокая проработка мышц снижает уровень молочной кислоты и делает мышечные боли после тренировки менее выраженными. Чем глубже и качественнее будет проработка мышц, тем скорее они будут готовы к следующей тренировке.

Компрессия

Долгое время все специалисты спортивной индустрии были уверены, что компрессионную одежду нужно носить непосредственно на тренировке. Недавно взгляд на использование компрессии поменялся, ученые доказали, что давление на конечности полезнее оказывать уже после занятия. Использование компрессионной одежды на тренировке имеет больше недостатков, чем преимуществ, давление заставляет снизить производительность. После тренировки компрессия принесет только преимущества, снизит мышечные боли и ускорит восстановление.

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