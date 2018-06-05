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Какая связь между сном и спортом?
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Какая связь между сном и спортом? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Успешность тренировок зависит не только от правильного питания, но и от режима дня. Одним из ключевых моментов здорового образа жизни является сон. Каким образом тренировки и сон влияют друг на друга?
Регулярные тренировки улучшают сон  Здоровый сон повышает качество тренировок, имеется и обратная связь, регулярные тренировки улучшают сон. Людям с бессонницей и другими расстройствами сна показаны физические нагрузки.
Для того, чтобы нормализовать свои циркадные ритмы, обрести способность противодействия стрессу, улучшить настроение и повысить качество сна будет достаточно всего 150 минут тренировок в неделю с умеренными нагрузками.
В 2013 году Национальный Институт Сна провел исследование, результаты которого показали, что физические нагрузки не только повышают качество сна, но и способствуют избавлению от синдрома ночного апноэ, остановки дыхания во время сна. В совокупности соблюдение режима тренировок и сна повышают работоспособность и концентрацию внимания, противостоят дневной сонливости.
Плохой сон снижает производительность
Многочисленные исследования выявили неоспоримую зависимость между качеством ночного сна и производительностью на тренировках. Сон и спорт неразрывно взаимосвязаны, уменьшение продолжительности сна вызывает ухудшение спортивных показателей, дневную сонливость и упадок сил. Недостаток сна сказывается и на скорости восстановления мышц после физических нагрузок, делает более выраженными мышечные боли после тренировок.
Несколько простых советов помогут повысить качество сна  Используйте матрасы и подушки с эффектом памяти, они обеспечивают максимально комфортное положение тела во время сна, избавляют от проблем с дыханием во время сна, синдрома апноэ;
Перед сном переводите свой смартфон на ночной режим, в котором экран будет излучать более теплый свет, это поможет скорее уснуть;
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Придумайте успокаивающий вечерний ритуал, который будет настраивать на сон, это может быть теплая ванна или чтение книги;
Не используйте слишком теплые пижамы и не перегревайте помещение для сна, температура в спальне не должна превышать 21 градус;
Комната для сна должна быть затемненной, если вопрос нельзя решить при помощи штор и жалюзи, то поможет использование темной маски для сна.
Сон или спорт?
У людей с чрезмерно плотным графиком жизни и у родителей с маленькими детьми постоянно не хватает времени на занятия спортом. Если удается найти немного свободного времени на тренировки, то только в ночное время, то есть в ущерб сну. Медицина и спорт в один голос утверждают, проведение тренировок за счет уменьшения продолжительности сна непродуктивно и неправильно.
Не нужно жертвовать продолжительностью сна ради проведения тренировки, необходимо отыскать паузы для занятий спортом в дневное время. Если в данный момент возможность выкроить время на визит в зал, значит, нужно повышать свою повседневную физическую активность другим способом — почаще выходить на прогулки бодрым шагом, подниматься и спускаться по лестницам пешком, в любую свободную минуту приседать или делать другие простые упражнения, для которых не требуется особых условий и оборудования.
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