Какая связь между сном и спортом?

Успешность тренировок зависит не только от правильного питания, но и от режима дня. Одним из ключевых моментов здорового образа жизни является сон. Каким образом тренировки и сон влияют друг на друга?

Регулярные тренировки улучшают сон Здоровый сон повышает качество тренировок, имеется и обратная связь, регулярные тренировки улучшают сон. Людям с бессонницей и другими расстройствами сна показаны физические нагрузки.

Для того, чтобы нормализовать свои циркадные ритмы, обрести способность противодействия стрессу, улучшить настроение и повысить качество сна будет достаточно всего 150 минут тренировок в неделю с умеренными нагрузками.

В 2013 году Национальный Институт Сна провел исследование, результаты которого показали, что физические нагрузки не только повышают качество сна, но и способствуют избавлению от синдрома ночного апноэ, остановки дыхания во время сна. В совокупности соблюдение режима тренировок и сна повышают работоспособность и концентрацию внимания, противостоят дневной сонливости.

Плохой сон снижает производительность

Многочисленные исследования выявили неоспоримую зависимость между качеством ночного сна и производительностью на тренировках. Сон и спорт неразрывно взаимосвязаны, уменьшение продолжительности сна вызывает ухудшение спортивных показателей, дневную сонливость и упадок сил. Недостаток сна сказывается и на скорости восстановления мышц после физических нагрузок, делает более выраженными мышечные боли после тренировок.

Несколько простых советов помогут повысить качество сна Используйте матрасы и подушки с эффектом памяти, они обеспечивают максимально комфортное положение тела во время сна, избавляют от проблем с дыханием во время сна, синдрома апноэ;

Перед сном переводите свой смартфон на ночной режим, в котором экран будет излучать более теплый свет, это поможет скорее уснуть;

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Придумайте успокаивающий вечерний ритуал, который будет настраивать на сон, это может быть теплая ванна или чтение книги;

Не используйте слишком теплые пижамы и не перегревайте помещение для сна, температура в спальне не должна превышать 21 градус;

Комната для сна должна быть затемненной, если вопрос нельзя решить при помощи штор и жалюзи, то поможет использование темной маски для сна.

Сон или спорт?

У людей с чрезмерно плотным графиком жизни и у родителей с маленькими детьми постоянно не хватает времени на занятия спортом. Если удается найти немного свободного времени на тренировки, то только в ночное время, то есть в ущерб сну. Медицина и спорт в один голос утверждают, проведение тренировок за счет уменьшения продолжительности сна непродуктивно и неправильно.

Не нужно жертвовать продолжительностью сна ради проведения тренировки, необходимо отыскать паузы для занятий спортом в дневное время. Если в данный момент возможность выкроить время на визит в зал, значит, нужно повышать свою повседневную физическую активность другим способом — почаще выходить на прогулки бодрым шагом, подниматься и спускаться по лестницам пешком, в любую свободную минуту приседать или делать другие простые упражнения, для которых не требуется особых условий и оборудования.

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