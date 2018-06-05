Как пережить похолодание без потерь

Вслед за резким похолоданием традиционно следует рост простудных заболеваний. Особенно обидно поймать простуду накануне выходных, когда можно выбраться на дачу или за город. Впрочем, это не повод для расстройства.

Традиционная медицина может оказать существенную поддержку ослабленному организму. Мудрость веков актуальна и в эпоху цифровых технологий. ВМ обратилась за советам к целителям, специализирующимся на народной медицине. По их мнению, природа может заменить аптеку.

— Все, что есть в природе, взаимосвязано. Человек является частью окружающего нас мира, необходимой, но, увы, не самой главной. К этим выводам пришли наши далекие предки без помощи электричества и компьютера. Современный человек болеет от того, что он хочет управлять природой, а не жить с ней в гармонии. От простуды есть много эффективных методов, использовавшихся веками. Это баня, закаливание, травяные сборы. Лечение с помощью таблеток, которых с каждым годом становится все больше и больше, напоминает ситуацию из известной поэмы: «Спробуй заячий помет! Он — ядреный! Он проймет!». Из чего они сделаны, мы не знаем, а травы подделать невозможно, — рассказал потомственный целитель Радослав.

Травы и растения, богатые витамином С и имеющие жаропонижающее свойство — самые востребованные в народной медицине. А вот чеснок, перец, острые приправы и спиртное народные целители и травники не рекомендуют. Климат и почва средней полосы России в изобилии рождают лекарственные растения. Лекарства можно готовить заранее.

— Приведу свой пример — я заготавливаю весной корень крапивы. Заготавливаю майскую крапиву, когда она только появляется. Выдавливаю из нее сок с помощью обычной соковыжималки, разливаю в небольшую тару, которую помещаю в морозилку. Перед применением необходимо порцию сока разморозить в холодильнике, поскольку крапива, как и другие растения, любит, когда происходит быстрая заморозка и медленная разморозка. Тогда сохраняются все активные вещества. Добавляю по чуть-чуть в холодное питье, — отметил травник Михаил Фадеев

Еще один рецепт — листочки молодой крапивы высушиваются и используются как приправа.

— Ее можно в суп добавлять за две-три минуты до готовности. По его словам, еще одно хорошее средство — корень шиповника. Его необходимо мелко резать и сушить, но не на солнце, а в тени, например, с помощью вентилятора. Так же замечательное растение — мирт. Можно использовать приправы миртовые или настой травяной.

— Опять же на личном примере. Если я ходил по улице, общался с людьми и чувствую, что «поймал» болезнь, то принимаю по чайной ложке настоя через каждый 5-10 минут. Через два часа — все проходит, — говорит Михаил Фадеев.

Не стоит забывать, что и плохая погода может быть использована во благо. Трудности закаляют организм. Профилактировать болезнь гораздо эффективнее, чем бороться с ней.

— Поднять иммунитет помогает закаливание, контрастный душ. Полезны процедуры массажа. Не стоит прятаться в четырех стенах — нужно выходить на улицу. Разумеется не под дождь, а одевшись по погоде. Мы же и зимой выходим гулять. Такие аномальные перепады температуры способствуют тренировке организма. Погода тоже может быть фактором закаливания. Скоро снова будет солнечно, а солнце — естественный транквилизатор для человеческого организма, — рассказал целитель, экстрасенс, биоэнерготерапевт Валентин Кудрин.

Если все-таки простуда прицепилась, одолеть ее можно с помощью трав и целебных сборов.

— Самое эффективное средство против простуды — это профилактика. Для укрепления иммунитета взрослым и детям необходим подвижный образ жизни, употребление здоровых продуктов питания. Но если вы все-таки заболели, не спешите сразу бежать в аптеку и принимать жаропонижающие средства, которые действуют за счет мощной дозы витамина C и жаропонижающих препаратов. Все зеленое в природе — в той или иной степени витаминное и противовоспалительное. При этом травы не причиняют вред печени, — рассказала травница Мария Дьяченко.

По ее словам, одно из самых лучших средств жаропонижающих — липовый цвет. Он доступен в аптеках, где продают травы, однако нужно обращать внимание на его состояние, чтобы это не были старых отцветших растений. Чем больше ручного труда используется в сборе и упаковке трав — тем лучше. Можно использовать различные противопростудные сборы. Если есть возможность, стоит заварить свежую траву — мать-и-мачеху, смородину, цветочки клевера. Все это очень хорошо помогает справиться с простудой и действует как потогонное средство. Следует временно исключить из рациона еду и оставить травяные чаи ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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