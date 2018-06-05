Язва желудка: как тело предупреждает об угрозе

Желудок хоть раз в жизни болел у каждого. И большинство даже не задумываются о том, что эта боль может стать предупреждением гораздо более серьезной проблемы. Совершенно зря: тело предупреждает нас об угрозе развития язвы — болезни, которая может в одночасье перевернуть вашу жизнь с ног на голову.

Чем страшна язва

Самая язва представляет собой глубокий дефект на внутренней оболочке желудка. Он постепенно разрастается, захватывая всю толщину стенки. Печальная медицинская статистика свидетельствует, что до 15% взрослого населения всего мира страдает от язвенной болезни. Причиной тому — слишком поздняя диагностика заболевания.

Что приводит к гастриту

Обычно, язва развивается после гастрита. Стресс, инфекционные заболевания, неправильное питание и чрезмерное пристрастие к алкоголю очень скоро приведут вас к первой стадии заболевания. Что хуже всего, пропустить их можно очень просто.

Симптомы нарастающей проблемы

Изжога время от времени мучает многих. Но если она проявляется постоянно, медлить уже не стоит. Обратиться за диагностикой к врачу нужно в обязательном порядке, если вас неделями преследует тошнота, колющие боли в области желудка, нарушения пищеварения, значительные нарушения аппетита и не прекращающаяся жажда.

Когда быть особенно внимательным

Обратите внимание, как чувствует себя тело через несколько часов после приема пищи. Обычно, синдромы гастрита проявляются как раз в этот промежуток времени. В тяжелых случаях боли и тошнота будут сопровождаться тахикардией, повышенной раздражительностью и нарушениями сна.

Язва на горизонте

Как уже сказано выше, язва желудка чаще всего является следствием застарелого гастрита. Алкоголь, курение, несбалансированная диета, постоянное недосыпание и стресс — вот те кирпичики, которые вы сами закладываете в фундамент будущих проблем.

Боли при язве

При язве желудка больного преследует боль в правом подреберье. Она проявляется при голоде и ненадолго утихает, когда человек поест. Если вы испытываете что-то подобное — не медлите. Поход к врачу строго обязателен.

Что делать

Конечно, есть целый перечень народных средств, которые якобы помогают лечению язвы желудка. Мы не рекомендуем вам использовать ни один из них. Язва — очень опасное заболевание, справиться с которым поможет лишь ранняя диагностика и полный курс лечения у профессиональных врачей.