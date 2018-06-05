Ещё
Язва желудка: как тело предупреждает об угрозе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Язва желудка: как тело предупреждает об угрозе 

Don't Panic 56 минут назад
Фото: Don't Panic
Желудок хоть раз в жизни болел у каждого. И большинство даже не задумываются о том, что эта боль может стать предупреждением гораздо более серьезной проблемы. Совершенно зря: тело предупреждает нас об угрозе развития язвы — болезни, которая может в одночасье перевернуть вашу жизнь с ног на голову.
Чем страшна язва
Самая язва представляет собой глубокий дефект на внутренней оболочке желудка. Он постепенно разрастается, захватывая всю толщину стенки. Печальная медицинская статистика свидетельствует, что до 15% взрослого населения всего мира страдает от язвенной болезни. Причиной тому — слишком поздняя диагностика заболевания.
Что приводит к гастриту
Обычно, язва развивается после гастрита. Стресс, инфекционные заболевания, неправильное питание и чрезмерное пристрастие к алкоголю очень скоро приведут вас к первой стадии заболевания. Что хуже всего, пропустить их можно очень просто.
Симптомы нарастающей проблемы
Изжога время от времени мучает многих. Но если она проявляется постоянно, медлить уже не стоит. Обратиться за диагностикой к врачу нужно в обязательном порядке, если вас неделями преследует тошнота, колющие боли в области желудка, нарушения пищеварения, значительные нарушения аппетита и не прекращающаяся жажда.
Когда быть особенно внимательным
Обратите внимание, как чувствует себя тело через несколько часов после приема пищи. Обычно, синдромы гастрита проявляются как раз в этот промежуток времени. В тяжелых случаях боли и тошнота будут сопровождаться тахикардией, повышенной раздражительностью и нарушениями сна.
Язва на горизонте
Как уже сказано выше, язва желудка чаще всего является следствием застарелого гастрита. Алкоголь, курение, несбалансированная диета, постоянное недосыпание и стресс — вот те кирпичики, которые вы сами закладываете в фундамент будущих проблем.
Боли при язве
При язве желудка больного преследует боль в правом подреберье. Она проявляется при голоде и ненадолго утихает, когда человек поест. Если вы испытываете что-то подобное — не медлите. Поход к врачу строго обязателен.
Что делать
Конечно, есть целый перечень народных средств, которые якобы помогают лечению язвы желудка. Мы не рекомендуем вам использовать ни один из них. Язва — очень опасное заболевание, справиться с которым поможет лишь ранняя диагностика и полный курс лечения у профессиональных врачей.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики17
Изнемогающая Валерия попросила помощи13
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь6
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение