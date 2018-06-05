Ученые заявили о серьезной опасности бюстгальтеров

Девушки с юных лет привыкают носить бюстгальтер, а торчащие из-под одежды соски считаются очень неприличными. Этот предмет гардероба пригождается в некоторых случаях и с таким же успехом может создавать неудобства для своей хозяйки.

Однако все чаще медики призывают женщин отказываться от бюстгальтеров, поскольку новые исследования доказывают, что они могут приводить к раку и другим проблемам со здоровьем.

Многим известно, что из-за постоянного ношения лифчика мышцы, отвечающие за поддержку груди, атрофируются, из-за этого данная часть женского тела выглядит непривлекательно.

Ученый Жан-Дени Рюллон исследовал данный феномен около 15 лет и доказал, что при отказе от бюстгальтера природная упругость груди начнет восстанавливаться. Как оказалось, лифчик способствует возникновению фиброзно-кистозных уплотнений в груди, поскольку мешает правильной циркуляции лимфы.

Если же отказаться от регулярного ношения лифчика киста лечится намного легче и быстрее.

Маммологи отмечают, что проблемы со здоровьем груди можно свести к минимуму, если подбирать правильные бюстгальтеры, отказаться от пуш-апа и давать своему бюсту отдохнуть от постоянной поддержки.

Бюстгальтер также опасен тем, что создает неправильную нагрузку на позвоночник, поскольку сдвигает точку приложения веса груди. Поэтому нагрузка на спину распределяется иначе, что может привести к болям.

Медики отмечают, что киста может появиться также из-за стресса или гормональных проблем, но ношение бюстгальтера усугубляет болезнь. Сразу после удаления кисты эксперты советуют выбирать медицинское белье.