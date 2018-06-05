Названы лучшие продукты для спасения от усталости

Современная жизнь требует от человека всегда быть в форме и в тонусе, — но как все время сохранять бодрость ума и тела?

Московский диетолог Елена Соломатина составила список продуктов, которые помогают поддерживать энергию на должном уровне.

В этот перечень вошли: