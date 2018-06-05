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Названы лучшие продукты для спасения от усталости
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Названы лучшие продукты для спасения от усталости 

МедикФорум 29 минут назад
Фото: МедикФорум
Современная жизнь требует от человека всегда быть в форме и в тонусе, — но как все время сохранять бодрость ума и тела?
Московский диетолог Елена Соломатина составила список продуктов, которые помогают поддерживать энергию на должном уровне.
В этот перечень вошли:
  • Орехи. В них много белка, полезных жиров, а также важнейших для здоровых нервов и психики веществ — витаминов группы В и магния.
  • Авокадо. Первоклассный источник жиров и калорий, полезных для организма.
  • Печень. Употребление печени снабжает организм витамином D, который помогает быть активным на протяжении всего дня.
  • Морепродукты. Они содержат йод, недостаток которого ведет к упадку сил, сказываясь на функциях щитовидной железы.
  • Куриные яйца. Это великолепный источник холина — биологического нейромедиатора, поддерживающего мозговую активность.
  • Зелень. Употребление зелени — зеленых овощей и листовых растительных продуктов — насыщает кровь кислородом. Кроме того, зелень защищает организм от процессов окисления, вызывающих сильную усталость и являющихся следствием употребления большого количества разных консервантов.
  • Ягоды. Являются вместилищем мощного запаса антиоксидантов, — в этом плане с ними не выдерживает конкуренции ни один продукт.
  • Продукты-стимуляторы. К ним относятся продукты, которые активизируют работу надпочечников: хрен, крестоцветные овощи, перец, фасоль, горький черный шоколад и какао.
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