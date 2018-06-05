Названы лучшие продукты для спасения от усталости 

Современная жизнь требует от человека всегда быть в форме и в тонусе, — но как все время сохранять бодрость ума и тела?
Московский диетолог Елена Соломатина составила список продуктов, которые помогают поддерживать энергию на должном уровне.
В этот перечень вошли:
- Орехи. В них много белка, полезных жиров, а также важнейших для здоровых нервов и психики веществ — витаминов группы В и магния.
- Авокадо. Первоклассный источник жиров и калорий, полезных для организма.
- Печень. Употребление печени снабжает организм витамином D, который помогает быть активным на протяжении всего дня.
- Морепродукты. Они содержат йод, недостаток которого ведет к упадку сил, сказываясь на функциях щитовидной железы.
- Куриные яйца. Это великолепный источник холина — биологического нейромедиатора, поддерживающего мозговую активность.
- Зелень. Употребление зелени — зеленых овощей и листовых растительных продуктов — насыщает кровь кислородом. Кроме того, зелень защищает организм от процессов окисления, вызывающих сильную усталость и являющихся следствием употребления большого количества разных консервантов.
- Ягоды. Являются вместилищем мощного запаса антиоксидантов, — в этом плане с ними не выдерживает конкуренции ни один продукт.
- Продукты-стимуляторы. К ним относятся продукты, которые активизируют работу надпочечников: хрен, крестоцветные овощи, перец, фасоль, горький черный шоколад и какао.