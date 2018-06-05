Почему с возрастом сложнее терять вес

Похудеть в 20 лет намного проще, чем сделать то же самое в 50 лет, данная закономерность имеет научное и медицинское объяснение. Почему с возрастом сложнее избавляться от лишнего веса?

Чем старше становится человек, тем сложнее ему избавляться от лишнего веса. Именно поэтому при наличии лишних килограммов нужно задуматься об избавлении от них прямо сейчас, дальше это будет более проблематично.

Особенно сильно данную тенденцию ощущают на себе женщины, они обретают лишний вес во время беременности по ряду физиологических причин, а затем не могут от него избавиться. Почему похудеть в 20 лет намного проще, чем сделать то же самое в 50 лет?

Изменения в мышечной системе

С возрастом в теле человека замедляются метаболические процессы, основная причина замедления — ослабление мышечной системы. Мышцы играют важнейшую роль в поддержании скорости метаболизма, они заставляют обмен веществ стать более быстрым. Чем меньше становится мышц, тем сильнее замедляется метаболизм, тем проще образуются жировые отложения. Для того, чтобы не набирать вес по причине замедления метаболизма, необходимо поддерживать тонус мышц постоянными тренировками, а также следить за питанием и не допускать избыточного поступления калорий.

Повышение количества жира

В теле человека имеется несколько типов жира, с возрастом соотношение между ними меняется. Главные жировые ткани в организме — это белый и бурый жир, бурый жир выполняет важнейшую роль, он участвует в процессе терморегуляции и ускоряет обменные процессы. Чем старше становится человек, тем ниже становится процент бурого жира в его организме, количество белого жира, напротив, становится выше. Белый жир — это неизрасходованные калории, чем больше калорий останутся невостребованными, тем больше появится жировых отложений. Для того, чтобы контролировать количество белого жира, необходимо перейти на диетическое питание со сниженной калорийностью рациона, а также регулярно сжигать калории посредством физической активности.

Высокий уровень стресса

С возрастом уровень стресса становится выше, и это мешает похудеть. Чем старше становится человек, тем выше уровень его ответственности, особенно если он занимает серьезное положение на работе и занимается воспитанием детей. Стресс связан с усилением выработки гормона кортизола, он накапливается в жировых тканях организма. Существует множество способов управления стрессом, в первую очередь это нормализация режима дня, качественный сон, умение получать удовольствие от жизни.

Если со стрессом не получается справиться самостоятельно, то нужно обратиться за психологической помощью.

Перемены в образе жизни

С возрастом уровень физической активности человека становится ниже, что сказывается на состоянии тела. Поддерживать уровень активности нужно в любом возрасте, регулярные посещения тренажерного зала или тренировки другого формата помогают держать себя в тонусе, сжигать лишние калории и сохранять нормальный уровень метаболизма.

Нет такого возраста, в котором человек уже может не придерживаться здорового образа жизни. Чем старше вы становитесь, тем больше внимания следует уделять питанию и тренировка, если этого не делать, то в какой-то момент можно обнаружить на своем теле большое количество лишнего веса. С возрастом терять лишние килограммы будет намного сложнее, при этом естественные механизмы поддержания стабильного веса тела остаются доступными для каждого.