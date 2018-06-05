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Как отличить пищевую аллергию от псевдореакции?
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Как отличить пищевую аллергию от псевдореакции? 

ИД «Собеседник» 23 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
«Что-то съели» — такое случается с каждым и часто. Но не всегда то, что кажется аллергией, ею на самом деле является.
Ложная аллергия: перебор на лице
Ситуация: вы ели-ели какой-то продукт без проблем, а потом вдруг покрылись сыпью
Если давать короткую характеристику псевдоаллергии на продукты, то это можно сделать словом «переедание». Она бывает вызвана большим количеством продуктов, которые вызывают образование повышенного количества провоспалительного вещества гистамина. К таким относятся, например: клубника, цитрусовые, шоколад, орехи, колбаса, яйца, красители, консерванты и пр. Проявляется такая псевдоаллергия кожной реакцией. То есть, если вы употребляете небольшое количество определенных продуктов, она может не появляться, а как случится объесться — пожалуйста, сыпь.
Чаще всего проявления псевдоаллергии наблюдают родители маленьких детей. Которые почти всегда решают, что их ребенок — аллергик и ему теперь полагается пожизненная диета. На самом деле такого рода реакции в большинстве случаев сходят на нет с возрастом, по мере дозревания ЖКТ и печени малыша. Собственно, незрелость этих систем и лежит в основе таких псевдоаллергических проявлений.
ВАЖНО:
НЕ являются признаком а­ллергии
корочки за ушками ребенка
сухие красные в­ысыпания на локтях и голенях
отдельные красные прыщики на щеках
реакция на продукты в виде диареи
Пищевая аллергия: чуть-чуть тоже считается
Ситуация: сколько бы клубнички или орешков вы ни съели, организм отреагирует обязательно
Настоящая пищевая аллергия — это когда на определенный продукт реакция развивается, сколько бы его в организм ни попало. Даже если его самая малость. Причем реакция может быть тяжелой — в том числе отек Квинке и анафилактический шок. При истинной пищевой аллергии необходимо практически пожизненное исключение определенного продукта из питания. Причем настоящая пищевая аллергия часто имеет еще и перекрестные аллергены в виде пыльцы каких-либо растений. И в отличие от поллиноза, при котором можно попробовать облегчить себе участь с помощью АСИТ, при пищевой аллергии этот метод неэффективен и отказ от опасного продукта — единственный выход в такой ситуации.
ВАЖНО:
При истинной пищевой аллергии реакция на конкретный продукт будет проявляться всегда, независимо от времени приема, количества и состояния здоровья человека. Это опасная ситуация, и такой продукт избегать не просто желательно, а необходимо.
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