Что реально помогает от пигментных пятен и веснушек

Проблема пигментации на коже довольно распространена, она затрагивает людей всех полов и возрастов, но более всего страдают женщины. Пятна на лице и руках представляют собой косметическую проблему, от которой хочется избавиться как можно скорее. Однако, быстро вывести пигментные пятна не всегда получается. Более того, многие способы и секреты борьбы с ними не работают. Что же делать в таком случае? МедикФорум рассмотрел реально работающие методики борьбы с лишним пигментом на коже.

Действенные народные средства от гиперпигментации

Самое первое, что пробуют все обладательницы веснушек, пигментных пятен и других видов пигментации — это народные средства. Форумы, женские сообщества и сайты, посвященные уходу за внешностью, пестрят различными советами о том, как решить эту проблему. Однако, далеко не всегда удается с помощью народных средств отбелить кожу. Рассмотрим самые популярные и действительно эффективные средства, согласно народным отзывам, которые помогают справиться с пигментацией.

Молочная кислота от пигментных пятен

Очень популярные рецепты масок и других средств от пигментации зачастую подразумевают использование кисломолочной продукции — творога, йогурта, сметаны, кефира, обычного кислого молока. Такой метод борьбы с пигментными пятнами имеет научное обоснование — в кисломолочной продукции содержится молочная кислота, которая способна проникать через оболочку клетки и разрушать молекулы меланина — пигмента, который и является виновником появления пигментных пятен.

Очень важно знать, что меланин — это пигмент, который образуют меланоциты в эпидермисе. Эпидермис состоит из 5 слоев, сформированных различными по строению и функции клетками. Меланоциты — это такие клетки, которые расположены в самом нижнем слое эпидермиса, граничащем с дермой. Поэтому, молочной кислоте необходимо преодолеть барьер из рогового слоя, и еще трех, чтобы добраться до пункта назначения — клеток с меланином, а затем их разрушить. Как видите, не все так просто — если бы пигментированные клетки располагались сразу же, на поверхностном слое кожи, молочная кислота смогла бы решить проблему окончательно даже за несколько применений. Но, из-за того, что ей приходится преодолевать барьер, концентрация существенно снижается и процесс отбеливания может затянуться на долгие месяцы. Тем не менее, этот метод имеет право на существование, так как при длительном применении молочнокислой продукции и определенной степени настойчивости, можно осветлить кожу на несколько тонов. Как использовать силу молочной кислоты для отбеливания кожи?

Рецепты масок от пигментации

•Кислый творог растирают с мелкой солью и используют для массажа. Мелкая соль удаляет частички рогового слоя эпидермиса, делая его тоньше, за счет чего позволяет молочной кислоте из творога эффективнее проникать через барьер клеток и разрушать накопленный пигмент. •Кисломолочная сыворотка используется для умывания или протирания лица 2-3 раза в день. •Йогурт или кефир смешивают с медом, наносят на 20-30 минут на очищенную кожу, а после смывают остатки и наносят увлажняющий крем.

Если делать такие процедуры ежедневно на протяжении 20-30 дней можно добиться заметного результата — кожа станет светлее, чище, пигментные пятна не исчезнут совсем, но будут малозаметными. После отбеливания молочной кислотой ни в коем случае нельзя выходить на улицу без солнцезащитного крема с высокой степенью защиты.

Фруктовые кислоты от пигментации

В различных ягодах и фруктах содержатся кислоты, которые полезны для организма человека в целом, не только при наружном применении для борьбы с пигментными пятнами. Наука так же подтверждает эффективность применения фруктовых кислот для удаления пигмента из кожи. Однако, далеко не все кислоты, содержащиеся в ягодах и фруктах эффективны для этого дела. Некоторые из них имеют достаточно большую молекулярную массу и не проникают в клетку, а значит, не могут разобраться с пигментом. Наиболее эффективно использование гликолиевой кислоты, которая содержится в винограде. Как применять? •Ягоды не доспевшего винограда растирают в кашицу, наносят на проблемные участки кожи, смывают через 30-40 минут. •Зеленый виноград измельчают на терке, в мясорубке, соковыжималке или блендере, сцеживают сок и используют для протирания лица перед нанесением увлажняющего крема. Важно помнить о том, что кислоты, содержащиеся в винограде, могут вызвать покраснение кожи, зуд, шелушение. В таких случаях лучше отказаться от отбеливающих процедур.

Зубная паста от веснушек

На сегодняшний день неизвестно, кто именно первый решился на такой рискованный эксперимент, как отбеливание пигментных пятен зубной пастой, но людская молва быстро разнесла эту информацию, и появились отзывы людей, которым таки удалось добиться результата с помощью экстремальной методики.

В чем секрет эффективности зубной пасты от веснушек и пигментации, и кому подходит такой способ? Секрет прост — в некоторых видах зубной пасты содержится койевая кислота, она и обеспечивает такой эффект. Молекулы кислоты проникают в глубинные слои эпидермиса, разрушают пигмент на мелкие фракции, после чего он выводится из организма. Однако, важно учесть — койевая кислота содержится далеко не во всех зубных пастах, такие продукты для ухода за полостью рта редко встречаются на полках магазинов и их стоимость, как правило, не меньше цены на сеанс профессионального отбеливающего ухода в любом хорошем косметологическом салоне. Еще один важный нюанс — этот метод точно не подойдет людям, у которых тонкая, чувствительная, сухая кожа. Если у вас есть склонность к шелушению и аллергическим реакциям — тоже не экспериментируйте с пастой, а отправляйтесь к косметологу, который сможет решить проблему безопасным путем. Пигментные пятна — это не просто косметический дефект, а важный симптом, который не стоит игнорировать. Если вы хотите по-настоящему значимого результата в борьбе с пигментацией, начните с посещения врача — он укажет на точную причину и разработает план лечения основной проблемы. Ранее эксперты рассказали, что ржаной хлеб может избавить от веснушек.