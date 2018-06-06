Как связаны беременность и рак груди

Распространено мнение, что женщины, которые не рожали и не кормили ребенка грудью, уже находятся в группе риска по раку молочной железы.

В то же время при постановке на учет по беременности вам непременно назначат УЗИ молочных желез и консультацию маммолога — значит ли это, что беременность может спровоцировать рак?

Работают ли факторы защиты?

Считается, что риски возникновения рака груди повышаются при гиперэстрогенных состояниях (при повышении уровня женских половых гормонов). Во время грудного вскармливания наблюдается физиологически обратное состояние — уровень эстрогенов снижается. Поэтому считается, что у женщин, которые вскармливали ребенка грудным молоком (особенно не одного, а нескольких) риски по возникновению рака груди снижены. Но важно понимать, что грудное вскармливание не является гарантией того, что заболевание пройдет мимо вас.

Гормональный фон во время беременности не может спровоцировать появление раковых клеток, но может способствовать росту уже существующих новообразований. Вот почему обследование у маммолога лучше пройти не при постановке на учет по беременности, а еще на этапе планирования. И любые, даже доброкачественные образования, размером от 1 см рекомендуется удалять, даже если это банальная фиброаденома.

Но если случилось так, что онкология выявлена, когда женщина уже ждет ребенка, придется делать маммографию. Это рентгенологическое обследование — оно само по себе создает определенную опасность для плода. Зато позволяет определить характер и размер образования и затем принять решение о необходимости операции.

Можно ли сохранить беременность, если обнаружен рак?

Это очень трудное решение. По сути это выбор между жизнью матери и ребенка.

Дело в том, что сама опухоль никак не влияет непосредственно на плод. Чего не скажешь о побочном действии химео— и лучевой терапии, а также о наркозе, применяемом во время операции на молочной железе. Обнаружение злокачественной опухоли всегда расценивается как жизнеугрожающее состояние. В большинстве случаев необходимо незамедлительно начинать лечение, беременность в этом случае приходится прерывать. Иногда, если опухоль обнаружилась уже на поздних сроках, принимается решение немного подождать и прооперировать женщину после родов.

Можно ли планировать беременность, если вы пережили рак?

Если заболевание находится в стадии ремиссии, то возможность планирования беременности, в том числе и с помощью ЭКО, можно обсуждать с онкологом и гинекологом. Если обнаружен рак молочной железы, а у вас еще нет детей (даже если их нет в планах), стоит подумать о консервации яйцеклеток, чтобы их можно было использовать после лечения. Ведь весь ваш овариальный резерв, как и организм в целом, подвергнется агрессивному воздействию лекарств, применяемых для лечения онкологии. Обычно при планировании беременности в период ремиссии предлагают именно ЭКО.

ЭКО может вызвать рак?

Это сложный вопрос, многое зависит от выбранных методов и препаратов. При планировании ЭКО применяется гормонотерапия, для которой органами-мишенями в первую очередь выступают яичники и молочные железы. Поэтому перед процедурой назначается тщательное обследование. В случае выявления каких-либо новообразований в груди назначается дообследование и лечение у маммолога до ЭКО и беременности. Гормоны, как мы уже говорили, могут провоцировать рост опухолевых образований, которые уже существуют. Согласно российскому законодательству, лечение методами ВРТ, особенно стимуляция овуляции, при обнаружении онкозаболевания любой этиологии и на любой стадии не рекомендовано.

Сейчас это возможно в некоторых центрах в рамках научно-исследовательской работы, а в ряде клиник рассматривается в качестве планов на будущее. Поэтому такой вариант, как, например, заморозка ооцитов для проведения ЭКО в будущем, возможен далеко не везде. Единой законодательно закрепленной схемы в России на сегодня нет.