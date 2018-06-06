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Зачем делать отбеливание интимной зоны
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Зачем делать отбеливание интимной зоны 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Для современной женщины очень важно всегда выглядеть безупречно. И в XXI веке это касается не только лица и подкачанного тела, но и интимных зон.
Что только не придумали косметологи и дерматологи для поддержания красоты в стратегически важных местах! В салонах красоты, помимо всем известной эпиляции, теперь тебе предложат сделать и интимное отбеливание. Раскрываем все секреты новомодной провокационной процедуры и разбираемся, кому она действительно нужна, в нашем материале!
Для девушки выглядеть сногсшибательно и ухоженно важно не только на улице или в кругу друзей, но и наедине со своим партнером. Пошатнуть, казалось бы, незыблемую уверенность в себе и красоте своего тела могут пигментные пятна, неожиданно появившиеся в интимных зонах. Тут и до комплекса собственой неполноценности недалеко.

Причины появления интимных пятен

Пятна в интимных зонах могут появляться абсолютно по разным причинам, мы собрали лишь самые распространенные из них.
Гормональные нарушения обычно возникают во время беременности или после родов, в период лактации, климакса либо простого гормонального сбоя, от которого никто не застрахован. В этом случае решить проблему пигментации под силу только гинекологу. Гормональные препараты помогут создать идеальный баланс, поправить гормональный фон и избавить тебя от ненавистного симптома раз и навсегда.
Неправильно подобранное белье. Подбирать нижнее белье нужно крайне внимательно и с осторожностью. Отдавать предпочтение стоит не только суперкрасивому и утонченному дизайну в сочетании с демократичной ценой, но и качественным материалам. Дешевая синтетика, к примеру, может спровоцировать малоприятную аллергию, а неправильно подобранный размер или посадка грозят натиранием. Кстати, поклонницы стрингов тоже оказались в группе риска, ведь эту модель сложно назвать комфортной для повседневного ношения.
Лишний вес. Из-за лишнего веса внутренние поверхности бедер трутся друг об друга. В результате появляются покраснения и возникают инфекции, а со временем кожа в этой области становится все более грубой и в конце концов темнеет.
Возрастные изменения. С возрастом потемнения и образование пигментных пятен обычное дело, не стоит поднимать из-за этого панику, но решать проблему все же нужно.
Повышенная чувствительность кожи. Если ты обладательница нежной кожи, то стоит предельно внимательно отнестись к подбору комфортной одежды. Грубые швы, жесткий материал, кружева и стразы могут сильно натереть нежную кожу, поэтому суперкороткие шорты, которые врезаются везде, где только можно, лучше изгнать из своего гардероба.

Виды отбеливания

Пилинг. Основная задача данной процедуры — очистить кожу, активизировать обмен веществ и усилить циркуляцию крови в тканях и клетках. Эффект становится заметным сразу после полного восстановления кожи, примерно через 3-7 дней. Как результат — осветление пигментированных участков, омоложение кожи и подавление роста волос. Будь внимательна: некоторые профессиональные составы для этой процедуры содержат мелкие частички, что может вызвать неприятные ощущения.
Лазерное осветление. Отбеливание, выполняемое с помощью теплового излучения, не вредит состоянию кожи и не нарушает ее структуру. Лазер мягко воздействует только на наружный слой эпидермиса. Основная фаза воздействия длится примерно 15-40 минут, за это время ты почувствуешь только тепло на обрабатываемом участке тела. Отбеливание проводится после нанесения крема-анестетика, поэтому боли ты не почувствуешь. После действия обезболивающего, скорее всего, ты ощутишь жжение и легкий дискомфорт, эти симптомы достаточно быстро проходят.
Период реабилитации длится в среднем семь дней. В это время нельзя носить узкое белье, активно заниматься спортом и плавать в бассейне или море. На время придется забыть о горячей ванне и отложить занятия сексом. Курс обычно состоит из 1-4 процедур, между которыми необходимо делать перерыв не менее одного месяца.
Осветление в домашних условиях. Важно: перед тем как приступить к отбеливанию, необходимо обратиться к дерматологу. Он назначит анализ на грибок, тщательно разберется в проблеме и только тогда, когда все заболевания будут исключены, можно начинать процедуры.
Самый простой метод отбеливания интимной зоны в домашних условиях — воспользоваться специальными гелями либо кремами. Особых различий между данными средствами нет. Важно при выборе обратить внимание на состав. В нем должны встречаться такие компоненты, как арбутин и койевая кислота, витамины А и Е и экстракты растительных элементов.
Кремы и гели просты в использовании. Их наносят тонким слоем на интимные зоны, которые ты желаешь отбелить. К тому же они увлажняют кожу и не оставляют жирного блеска. Результат будет виден уже через четыре недели.
А теперь несколько рецептов.
Огуречная маска для интимной зоны. Для приготовления маски необходимо натереть свежий огурец на мелкой терке и смешать со столовой ложкой питательного крема для сухого типа кожи. Дальше смачиваем марлевые салфетки в полученном составе и накладываем на проблемную зону.
Перекись и нашатырный спирт. Необходимо смешать чайную ложку перекиси водорода и половинку чайной ложки нашатырного спирта. Раствор наноси на пигментированную зону не более одного раза в неделю. Несмотря на всю свою эффективность, этот состав оказывает слишком жесткое воздействие. Если ты уже смешала ингридиенты, но все же передумала экспериментировать, ничего страшного — этот состав отлично чистит драгоценные металлы от темного налета. Надеемся, что столь доступное сравнение помогло тебе в полной мере осознать, насколько агрессивно смесь будет воздействовать на кожу.
Смесь из сока лимона и кофейной гущи. Перемешать кофейную гущу с соком лимона в пропорции 1:1 (половина — гуща, половина — сок лимона). Полученной массой обработай проблемные участки массирующими круговыми движениями. Через 4-6 минут состав необходимо смыть, затем нанести на тело питательное увлажняюще средство, которое к тому же успокоит кожу.
Главное, что следует запомнить, — кожа на всех этих участках очень нежная. Неправильно подобранное средство может не просто оказаться бесполезным, но даже усугубить ситуацию.
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