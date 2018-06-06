Новое и модное: что такое Bootcamp-тренировки и подходят ли они мамам

Признайтесь, даже сейчас, став мамой, вы с замиранием сердца смотрите фильм «Солдат Джейн». Так вот, настало время испытать на себе тренировки в духе Дэми Мур.

У нас есть для вас две новости. Первая сподвигнет на покупку новой спортивной формы. Вторая переведет организм в режим «азартное соревнование с самим собой». Итог очевиден: вы сможете максимально близко подойти к своей мечте восстановить фигуру после родов.

Итак, во-первых, в нашей стране наконец-то уже можно потренироваться в модном формате Bootcamp. Во-вторых, эксперты обещают, что за одно занятие можно потратить до 1000 ккал!

Екатерина Грибанова, профессиональная спортсменка и многократная чемпионка в номинации «Фитнес-бикини», элит тренер в силовых и функциональных направлениях фитнеса, Pilates & STRETCHING (Michael King Pilates Academy), Les Mills, эксперт сети фитнес-студий TRIB3 Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

«Летидор» доверяет профессионалам, но всегда все проверяет на себе. Специально для наших читателей мы записались на Bootcamp-тренировку, задали квалифицированному эксперту сети фитнес-студий TRIB3 тысячу вопросов и выяснили, подходят ли такие занятия для мам.

Что такое Bootcamp-тренировки

Если углубиться в историю, станет понятно, что занятия называются «тренировочным лагерем новичков» не просто так. Дело в том, что изначально такой формат физической нагрузки применялся в армии США и только позже систему тренировок адаптировали для фитнес-клубов. Занятия были адаптированы, но суть не изменилась.

Bootcamp — это высокоинтенсивные 45-минутные интервальные тренировки.

Занятие включает в себя 3 основных элемента для достижения наилучшей формы, на каждый из которых приходится 33% тренировки. И лишь 1% — это время для отдыха. В комплексе один такой сеанс позволяет сжигать до 1 000 калорий за 45 минут.

Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

Как поэтапно проходит тренировка

Занятие делится на три зоны:

Treadmill (этот этап направлен на развитие выносливости сердечно-сосудистой системы на беговой дорожке);

Resistance (этот этап представляет собой комплекс силовых упражнений с отягощением);

Intensity (этот этап — микс высокоинтенсивных упражнений с незначительными интервалами между подходами для похудения и повышения частоты сердечных сокращений).

Если про бег уже более-менее понятно, то в зоне силы с помощью гирь выполняются упражнения на прокачку мышц. В зоне интенсива происходит работа с собственным весом — это упражнения, направленные непосредственно на похудение: сеты на пресс, интенсивные скручивания, приседы и так далее.

Также тренировка делится по таймингу. В клубе TRIB3, например, занятия проходят под специально разработанный музыкальный плейлист со звуковыми перебивками.

Допустим, в каждой зоне вы работаете по 6 минут, между зонами — отдых 30 секунд. В момент отдыха из динамиков звучит перебивка, напоминающая стук сердца. После отдыха вы услышите звонок, напоминающий корабельный колокол или гудок — это значит, начинается следующий этап тренировки.

Все спортивное приключение проходит под четким контролем тренера.

Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

Какое оборудование применяется в ходе тренировки

Тренировки проходят с высокочувствительными датчиками MYZONE. Эта простая в использовании система мониторинга считывают количество затраченных калорий и пульс посетителя и выводит результаты на большие мониторы.

Если тренировка эффективная, ваш монитор постепенно будет менять цвет из зеленого в оранжевый и красный. Тренер строит тренировку таким образом, что до 50% занятия проходит в оранжевой и красной зоне.

Однако, вы всегда можете самостоятельно менять нагрузку, если понимаете, что вам сложно.

В этом смысл датчиков: они помогают строить занятие индивидуально даже в группе. И посетитель, и тренер могут в реальном времени корректировать тренировку, повышать ее эффективность или наоборот делать упражнения чуть проще.

Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

Особенности тренировок после родов

Мы не можем однозначно утверждать, что тяжелые тренировки рекомендованы всем. Все очень индивидуально. Всем клиентам, и в первую очередь молодым мамам, перед тренировками необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Тренер должен знать, есть ли у женщины противопоказания, как проходили роды, были ли какие-то осложнения после.

После кесарева сечения к тренировкам можно приступать не раньше, чем через 2 месяца. И то только в щадящем режиме (минимальный вес, меньшее количество повторений).

Вероятнее всего, тренер изначально предложит новоиспеченной маме персональные тренировки, и только через какое-то время она сможет заниматься в группе.

Каких-то запретов на тренировки в период лактации нет, но все-таки лучше прислушаться к своему организму, ведь при грудном вскармливании многие девушки испытывают боли в груди, неприятные ощущения в пояснице и спине.

Не старайтесь быть супергероинями! Подвиги в фитнес-клубе ни к чему, если это негативно отразится на вашем здоровье.

Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

Bootcamp-тренировки и плоский живот

Живот — проблемная зона не только у молодых мам. Как правило, жировые отложения дольше всего сходят именно с этой зоны. И даже занимаясь спортом, многие имеют мягкие складочки в области талии у женщин.

Общий вид тела очень зависит от питания.

Иногда гораздо больший эффект получается от выстраивания системы питания и соотношения белков, жиров и углеводов в суточной норме потребления пищи. Физические нагрузки помогают подтянуть тело, выправить осанку, укрепить мышечный корсет и проработать эмоциональное состояние.

Регулярное посещение Bootcamp-занятий будет эффективнее обычных походов в зал.

Однако не стоит сильно переживать из-за области пресса. Начав заниматься, вы измените свое психологическое состояние, станете легче и проще воспринимать свое тело, получите заряд положительных эмоций. А в скором времени, уж поверьте, и плоский животик обязательно начнет вас радовать!

Архив пресс-службы сети фитнес-студий TRIB3

Высокоинтенсивные тренировки и сладости

Все посетители фитнес-клубов стараются достичь двух целей: хорошо выглядеть и быть здоровыми. Но эти цели нельзя объединить в одну — это немного разные вещи. Для примера, многие победительницы конкурсов фитнес-бикини имеют хронические проблемы с менструальным циклом из-за низкого содержания подкожного жира в организме. Наша цель — в первую очередь быть здоровыми.

Во время тренировок, а тем более во время интенсивных Bootcamp-занятий, кровь в организме разгоняется, повышается сердцебиение, ускоряется метаболизм.

Метод Bootcamp действует, даже если вы пару раз в неделю позволяете себе полакомиться тортиком!

Тренеры не запрещают своим клиентам есть вкусные десерты. Главное — это хорошее самочувствие, а также эмоциональное и физическое здоровье. Ваш организм лучше знает, что ему необходимо!

Уже через месяц регулярных Bootcamp-тренировок можно заметить значительные результаты (а некоторые замечают изменения уже через две недели).

Лучше начинать заниматься постепенно, не устраивать себе фитнес-марафон.

Любые тренировки принесут вам больше результата, если будут регулярными и постоянными.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!