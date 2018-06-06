6 способов стать выносливее

Для того, чтобы выполнять нужно количество подходов, нужна не только мышечная сила, но и выносливость, это качество нужно развивать. Большинство людей практикуют тренировки либо на развитие силы, либо на повышение выносливости, они не предполагают, что эти направления можно объединить в одном занятии. Тренировки на выносливость будут продолжительными по времени, если их правильно организовать, то показатель силы тоже будет повышаться.

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Развитие выносливости очень перспективно, это качество поможет дольше выдерживать любые физические или умственные нагрузки. Параллельное развитие силы и выносливости делает тренировки более продуктивными. Не каждый работает над собой с целью создания объемных мышц, для многих показатель выносливости более значим. Специалисты выделяют шесть лучших способов работы над данным показателем.

Последовательность тренировок

Если тренировочная программа будет составлена грамотно и последовательно, то показатели силы и выносливости будут увеличиваться параллельно. Занятия должны проходить с регулярной периодичностью, 4-6 раз в неделю. Каждая тренировка должна быть нацелена не на формальное посещение зала, а на работу над собой. Силовой тренинг должен стать обязательной частью жизни, это потребует как физических, так и моральных усилий.

Использование бетаина безводного

Бетаин — это органическое соединение, которое присутствует в растениях, организмах людей и животных. В качестве биодобавки используется бетаин, который получают из свеклы, его действие равносильно моногидрату креатина, но противопоказаний гораздо меньше. Прием добавки способствует снижению усталости, повышению силы и выносливости на тренировках, это отличное дополнение к питанию.

Определение количества повторов

Для увеличения выносливости и силы необходимо выполнять упражнения в определенном количестве повторов. Если ты делаешь три подхода по 15 повторов, значит ты берешь слишком маленьких вес. Оптимальное количество повторов для развития нужных показателей колеблется между 8 и 12, свободное выполнение 12 повторов в подходе говорит о том, что пора увеличивать рабочий вес.

Питание

Для повышения выносливости нужно такое же питание, как и при развитии силы. Основой меню должны быть белковые продукты и овощи с добавлением углеводных продуктов. Организм должен регулярно получать энергию, поэтому приемы пищи должны проходить не реже, чем каждые три часа. Всего в день должно состояться около шести приемов пищи.

Отдых и восстановление

Если твое тело не получает должного отдыха, то питание и тренировки не пойдут ему на пользу. Недостаток времени на восстановление не позволяет мышечной системе укрепляться, становиться более сильной и выносливостью. Нагрузки должны распределяться так, чтобы к каждой последующей тренировке тело полностью восстановилось после предыдущей.

Растяжка

Многие парни считают йогу исключительно женским занятием и не видят ничего общего между растяжкой и работой с весом. Они ошибаются, именно йога делает тело более выносливым, нельзя относиться к ней пренебрежительно, пока не испытаешь растяжку на себе и не поймешь, как это сложно. После хорошей растяжки мышцы будут болеть практически так же сильно, как после работы с весом.

Регулярные практики йоги делают мышцы более гибкими и подготовленными к силовым нагрузкам.

Для того, чтобы повысить силу и выносливость, нужно пользоваться каждой из данных рекомендаций. Силовой тренинг — это последовательный режим, который состоит из нескольких компонентов. Игнорирование питания, растяжки или необходимости восстановления делает работу с весом неэффективной, а тренировки — бесполезными.

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