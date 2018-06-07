Зачем Мэрайя Кэри принимает ванну с молоком?

Только к 48 годам Мэрайя Кэри начала выглядеть идеально. И дело не только в невероятном похудении (меньше чем за полгода она уменьшилась в три раза), но и в состоянии кожи. Как признается певица, все дело в особых ваннах, которые она регулярно принимает. «Как минимум раз в неделю я купаюсь в молоке, — делится Мэрайя. — Оно должно быть прохладным, ни в коем случае не теплым. В этом и есть весь секрет. Помните, как Клеопатра принимала такие же ванны, и ее кожа оставалась молодой и упругой? И знаете, этот метод действительно работает! Посмотрите на меня».

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Кстати, косметологи полностью поддерживают идею с молочными процедурами. Специалисты уверены, что молоко восстанавливает защитные функции кожи, успокаивает ее и держит в тонусе.

Ну что готова к молочным процедурам?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zachem-merajya-keri-prinimaet-vannu-s-molokom/