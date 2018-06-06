Как худеют знаки зодиака — ваши дни для диеты этим летом

Почему садиться на диету лучше на убывающей Луне и какие самые удачные недели для похудения будут в июне, июле и августе? На эти и другие вопросы отвечает астропсихолог Лилия Любимова, а также делится персональными советами по похудению для всех знаков зодиака.

Все мы знаем, что летом худеть значительно проще, чем зимой. Во-первых, когда жарко, хочется меньше кушать. Во-вторых, мотивация летом существенно выше: всем нам хочется покрасоваться в коротких нарядах! В-третьих, летом длиннее световой день, а это значит, что больше идет выработка серотонина и легче переносятся тяготы голодания.

Садиться на диету лучше на убывающей Луне, потому что растущая Луна дает прирост (в том числе и лишних килограммов). После полнолуния особенно хороша третья четверть Луны, то есть первая неделя после полнолуния. Четвертая четверть — это бальзамическая (умирающая) Луна, когда любые дела идут нехорошо.

Удачными неделями для похудения будут: с 29 июня по 5 июля, с 28 июля по 3 августа, с 27 августа по 2 сентября.

Также летом нас ждет три затмения: 13 июля — солнечное затмение, 27 июля — лунное затмение, 11 августа — снова солнечное затмение. Затмение прекрасно располагает к тому, чтобы расставаться с любыми дурными привычками. Если вы хотите бросить курить, отказаться от сладкого или фастфуда — сделайте это в затмение.

Вам ни в коем случае не следует усиленно голодать! Если хотите поскорее прийти в форму, форсируйте спортивные нагрузки (про упражнения для похудения мы писали здесь). Добавьте к вашему стандартному тренировочному плану больше кардиотренировок и увеличьте потребление белков в рационе. Чем более активным будет ваш образ жизни, тем скорее вы приблизитесь к желаемой форме.

Тельцы

Напряжение и ограничение — это не для вас. Но это не значит, что вы не сможете похудеть. Много ходите пешком и перейдите на дробное питание. Кушайте маленькими порциями 5-6 раз в день. В качестве физических нагрузок подойдут не силовые, а ускоряющие метаболизм: аэробика, танцы.

Близнецы

Вам очень здорово худеть на интерес или к предстоящей поездке. Пробуйте новые и модные диеты (перед этим советуем прочитать ответы врачей на самые распространенные вопросы про диеты). Чем более интересным и нестандартным будет ваш вариант похудения, тем лучше пойдет процесс. Чтобы был стимул не бросить начатое, вам должно быть в первую очередь любопытно. А в качестве спортивных нагрузок удачно подойдет кроссфит.

Раки, как и Рыбы, очень любят сладенькое. Я рекомендую этим летом вспомнить о низкокалорийных сладостях. Попробуйте не диету как таковую, а разгрузочные дни. Добавьте к этому регулярные плавательные нагрузки. Посещайте бассейн, сауну, баню. Прекрасным дополнением будет массаж. Вы склонны к задержке жидкости, поэтому на ночь не стоит много пить и кушать соленое.

Худейте красиво! Купите себе яркое облегающее платье или открытый купальник, в котором вы будете шикарно смотреться на пляже (про идеальные купальники для разных типов фигур мы писали здесь). Повесьте обновку на видное место и раз в три дня примеряйте её. Обязательно сообщите всем о своей диете. И, конечно же, купите эффектный спортивный костюм, чтобы выглядеть ярко в спортзале.

Девы, как правило, худеют очень хорошо. Для вас подойдут медицинские добавки, БАДы к еде. Обязателен четкий подсчет калорий. Тренировки в спортзале должны быть регулярными, без пропусков. Перейдите максимально на растительную пищу, пейте травяные чаи.

Весы отлично худеют на спор! Хотя Весы и Скорпионы редко страдают от лишнего веса. Если хотите сбросить несколько килограммов, обязательно займитесь эстетическими видами тренировок: танцы на пилоне, стрип-пластика, йога, пилатес. Еду тоже старайтесь красиво сервировать — так вы точно съедите меньше.

Скорпион

Скорпионы любят преодолевать трудности. Чем более жесткими будут для вас условия диеты, тем лучше. Резкое голодание или тренировки до седьмого пота могут пойти вам только на пользу. Главное — учитывайте особенности вашего организма.

Стрельцы

Вам похудеть будет непросто. Поставьте себе несколько целей! Например, и похудеть, и накачаться, и подтянуть кожу. Разбавьте похудение уходом за телом: скрабы, пилинги, массажи (про лучшие средства против целлюлита мы писали здесь). Также вам отлично подойдут уже готовые программы похудения с полностью составленным рационом.

Козерог

У Козерогов не бывает проблем с похудением, потому что их девиз: «Вижу цель — не вижу препятствий!». Главное для вас — четко сформулированная цель (качественно и количественно), а также четкий подсчет калорий.

Водолей

Вам подойдет нестандартный подход. Найдите себе необычную диету: например, разноцветную, лилипутскую диету по гороскопу. Спортивные тренировки также подойдут самые необычные и разнообразные. Очень хорошо заниматься похудением вместе с друзьями.

Главный ваш враг на пути к идеальной фигуре — сладкие десерты. Полностью отказаться от сладкого вы не сможете, поэтому просто замените привычные сладости на низкокалорийные (про лучшие рестораны, где можно съесть десерт без сахара, мы писали здесь). Побольше плавайте, ходите на массаж. Считать калории вы не любите, поэтому вам подойдут уже готовые программы похудения с уже рассчитанным калоражем.