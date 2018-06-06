Приседания с петлями, дикий лосось и хамам — Секреты стройности 36-летней Иванки Трамп

Дочь 45-го президента США и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой последние годы подтверждает звание настоящей иконы стиля и одной из самых привлекательных женщин Америки. Стоит отметить, что у 36-летней Иванки трое детей, но, несмотря на несколько беременностей, она восхищает поклонников своей великолепной фигурой. Мы решили рассказать о главных секретах стройности старшей дочери Дональда Трампа, которая удачно совмещает роль бизнес-леди, мамы, жены и политического деятеля.

Питание

Одним из главных ингредиентов в рационе Иванки Трамп уже много лет остается дикий лосось. Его основная польза в рекордном содержании Омега-3 полезных жиров, которые улучшают кровообращение, а значит освежают цвет лица и повышают упругость кожи. Кстати, лосось также является любимым продуктом Виктории Бэкхем, которая также считается одной из самых стройных звезд современности.

Касаемо употребления быстрых углеводов, Иванка считает, что полностью их исключать нельзя. До беременностей дочь президента США позволяла себе любимую пиццу и мучные изделия каждый день, но сейчас старается ограничивать себя и свела употребление этих продуктов до 1 раза в неделю.

Главный секрет стройности — в утренней порции овсянки. Иванка давно приучила не только себя к этому блюду, но и детей. Для того, чтобы полезный завтрак был более привлекательным визуально, Трамп вместе с дочерью и средним сыном украшает его семенами, ягодами, орехами и пыльцой — такая овсянка по душе даже 7-летней Арабелле Кушнер-Трамп!

Также 36-летняя Иванка раз в неделю устраивает себе небольшой детокс с помощью специального напитка: воды с лимонным и огуречным соками. Главное правило — выпивать 1/20 в литрах от своего веса, тогда это точно будет эффективно.

Спорт

Стоит сказать, что время от времени спортивные предпочтения дочери Дональда Трампа меняются. Так, после первой беременности она приводила себя в форму с помощью интенсивных танцевальных классов 4 раза в неделю. Сейчас знаменитость исключила этот вид кардио и предпочитает разнообразные тренировки в своем спортивном расписании — пилатес и йогу она сочетает с теннисом, гольфом и плаваньем, причем стабильно 4 раза в неделю как и раньше. Но самым эффективным видом фитнеса 36-летняя мама троих детей считает функциональные упражнения, которые помогли ей прийти в форму после родов Джозефа Кушнера буквально за пару месяцев. В ее программу по проработке мышц ягодиц входили выпады с подъемами колена на петлях TRX и приседания с опорой.

Для достижения внутреннего баланса и снятия стресса Иванка старается раз в неделю выбираться в турецкую баню, а также медитировать на свежем воздухе.