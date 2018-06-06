Можно ли быть вегетарианцем наполовину?

Вегетарианство является одной из самых здоровых систем питания, но перейти на нее очень сложно. В связи с этим многие люди становятся вегетарианцами наполовину, они не употребляют продуктов животного происхождения, но иногда делают исключения. Перейти на вегетарианство с таким подходом сможет даже тот, кто никогда не сидел на диетах. Даже неполное вегетарианство позволяет изменить образ жизни и мышление, укрепляет здоровье и улучшает самочувствие.

Люди, которые называют себя вегетарианцами наполовину, питаются преимущественно продуктами растительного происхождения, но они не воспринимают редкое употребление мяса, как нарушение системы питания. Частичное вегетарианство имеет ряд преимуществ перед полным отказом от животных продуктов.

Свобода в составлении рациона

Частичное вегетарианство позволяет регулировать свое питание в соответствии с потребностями, занятостью и предпочтениями. Многие питаются вегетарианскими продуктами пять дней в неделю, а на выходных делают перерыв, позволяя себе съесть то, что хочется. Другие руководствуются иной тактикой, в наиболее загруженные дни с целью экономии времени они не ограничивают себя в питании, а в выходные и более свободные дни питаются в соответствии с принципами вегетарианства.

Свободное планирование рациона предполагает творческий подход и не накладывает на приверженца вегетарианства непонимания окружающих.

Повышение уверенности в себе

Большинство людей становятся более уверенными в себе, когда осознают, что они питаются правильной здоровой пищей. Вегетарианство наполовину позволяет ощутить все преимущества данной системы питания без жестких ограничений. Соответствие сложной системе питание, улучшение внешнего вида и самочувствия, укрепление здоровья — все эти аспекты сказываются на восприятии самого себя.

Избавление от лишнего веса

Когда в рационе преобладает пища растительного происхождения, тело начинает терять лишние килограммы. Поэтому с переходом на частичное вегетарианство нужно готовиться к смене гардероба на меньший размер. Похудение постигается естественным путем за счет преобладания в питании овощей, это один из немногих способов избавиться от лишнего веса без ущерба для здоровья.

Возможность порадовать себя запрещенным продуктом

Мало кто из людей может похвастаться тем, что он равнодушен к стейкам, молочному шоколаду, бекону и другим продуктом, не соответствующим концепции вегетарианства. У каждого есть хотя бы один любимый продукт животного происхождения. Частичное вегетарианство позволяет периодически радовать себя тем, чего хотелось бы, и не нарушать своих привычек.

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Наполовину вегетарианец может спокойно прийти на вечеринку, где все будут есть пиццу и пить пиво, он будет знать, что сегодня он может себе это позволить, а завтра вновь вернется к растительному питанию. Важно заметить, что даже частичное вегетарианство должно соблюдаться осознанно, если пять дней в неделю питаться полезными растительными продуктами, а на выходных без ограничений, постоянно переедая, употреблять вредные продукты животного происхождения, то такая система питания не будет иметь ничего общего со здоровым образом жизни.

Договоренность с самим собой

Все еще встречается мнение о том, что вегетарианства наполовину не существует, но факт существования огромного количества поклонников данной системы питания говорит об обратном. Отрицают частичное вегетарианство те люди, которые не имеют силы воли и не могут договориться с самим собой. Контроль за своим питанием, построение рациона на основе полезных растительных продуктов, способность планировать свой рацион и договариваться с самим собой идут на пользу для здоровья. Частичное вегетарианство — это перспективный перевод силы воли в укрепление здоровья и улучшение самочувствия.

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