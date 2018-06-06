Что такое стресс и как с ним бороться

Из-за неумения грамотно реагировать на негативные внешние раздражители мы очень часто находимся в стрессовом состоянии. О том, что такое стресс и как эффективно с ним справляться, рассказывает медицинский психолог городской клинической больницы №1 Ирина Китаева.

Что нас делает сильнее

В. Малова: Ирина Владимировна, можно ли прожить без стресса?

И. Китаева: Совсем без стрессов жить нельзя, снижать их количество и интенсивность, безусловно, нужно, так как они не только делают нашу жизнь менее комфортной, но и на определённой стадии своего развития причиняют серьёзный вред нашему физическому и психологическому здоровью.

— И как тогда с ним бороться?

— Борьба со стрессом сводится в основном к борьбе человека с самим собой. Ведь очевидно, что далеко не всегда мы можем существенным образом повлиять на те или иные ситуации, вызывающие у нас стресс, не всегда можем избежать этих ситуаций и тем более предвидеть их. Но взять себя в руки, попытаться адаптироваться к каждому конкретному случаю или изменить к нему своё отношение мы можем, и должны это делать.

И для этого необходимо развивать гибкость мышления, уметь адаптироваться к любым условиям, любому развитию событий. Сам процесс адаптации тоже вызывает стресс, но этот стресс не столько вреден, сколько полезен для организма. Он полезен как тот стресс, который мы испытываем, когда занимаемся спортом или умственной работой — такой стресс делает нас сильнее. А вот стресс, связанный со страхом, паникой, отчаянием, нервным поведением, разрушает нас, поскольку вызывает истощение организма. Проще говоря, мы нуждаемся в умеренном стрессе, закаляющем наш характер, а не убивающем нас. Самое лучшее лекарство от всех стрессов и самое доступное — позитивные эмоции.

Слушайте себя

— Что необходимо делать, чтобы избежать стрессового состояния?

— Для повышения стрессоустойчивости необходимо удовлетворять основные физиологические потребности — еда, сон, отдых, физическая и интеллектуальная активность. Собственно, именно длительное неудовлетворение человеком каких-то своих жизненно важных потребностей является причиной возникновения эмоционального стресса. Вы прекрасно понимаете, если человек голоден или не выспался — его сложно развеселить. В общем, всё, в чём нуждается наш организм, он должен получать.

— А какие советы вы можете дать, чтобы быстро и эффективно бороться со стрессом?

— Больше гуляйте, отдыхайте, проводите время на воздухе, старайтесь меньше сидеть перед компьютером. Занимайтесь дыхательными упражнениями. Если почувствовали нервозность, то сделайте простое упражнение: 4 секунды вдох — 2 секунды задержка — 4 секунды выдох — 2 секунды задержка. Только дышать нужно диафрагмой, то есть животом! Во время стресса мы учащенно дышим грудью, тогда как диафрагмальное дыхание успокаивает сердцебиение, подавляя физиологические признаки нервозности, вводя человека в спокойствие. Во время упражнения держим внимание только на дыхании. Не должно быть больше никаких мыслей. Минуты через три вы почувствуете, что расслабились и успокоились. Занимайтесь спортом и проводите комплекс поддерживающих оздоровление мер (контрастный душ, здоровое питание, витамины). Спорт укрепляет нервную систему. Бросайте свои вредные привычки. Учитесь снимать напряжение без сигарет и алкоголя. Пейте меньше кофе. Соблюдайте режим сна, старайтесь чаще улыбаться. Улыбка способна обезоружить любого и отбить всякое желание посылать волны негатива в вашу сторону.

Факты о стрессе

По данным страховых компаний, треть работников хотя бы раз думала об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных с работой.

Полное освобождение от стрессов вызывает скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и получению знаний, общий тонус организма.

Стресс является пятым по важности фактором, предрасполагающим к возникновению сахарного диабета.

Чем выше уровень стресса в обществе, тем чаще и больше люди покупают и едят шоколад.

Алкоголь и табак только усиливают стресс. Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повышают настроение и помогают бороться со стрессом.

К своему настроению надо относиться так, как будто вы ухаживаете за своим внешним видом.

Важно знать!

5 советов для тех, кто хочет самостоятельно преодолеть стресс:

Замедлите темп вашей жизни: заранее планируйте рабочий день, чередуя периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.

Высыпайтесь! Взрослому человеку достаточно 7–8 часов сна.

Не пытайтесь снять стресс с помощью сигареты, кальяна, трубки или алкоголя. Проблемы, вызвавшие стресс, и сам стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает.

Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха.

Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой: займитесь плаванием или аквааэробикой.