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8 часов сна по ночам сделают секс более оргазмическим
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8 часов сна по ночам сделают секс более оргазмическим 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Вот еще одна веская причина для того, чтобы лечь спать пораньше. Получающие по 8 часов сна люди имеют более оргазмический секс, как показало исследование. Есть масса причин для того, чтобы ложиться спать пораньше. Люди, которые отправляются в постель и проводят там не менее 8 часов, могут рассчитывать укрепить память, уменьшить уровень воспалительных процессов и даже стать более внимательными. И вот теперь исследователи выяснили, что 8 часов сна привнесут в сексуальную жизнь человека большее количество оргазмов. Это тем более любопытно, что бурные ночи, наполненные сексом, ассоциируются у большинства из нас с недосыпом. Однако авторы исследования подчеркивают, что продолжительный сон значительно увеличивает уровень сексуального желания и количество половых гормонов, включая основной — тестостерон.
«Качественный сон ночью повышает интерес к сексу, как следствие, это увеличивает число занятий любовью, — подчеркивают ученые из Университета Флориды. — Секс и сон связаны друг с другом, и одно влияет на другое. Ещё в 2015 году наши коллеги из Университета Мичигана доказали, что высыпающиеся женщины обладают большим уровнем сексуального желания на следующий день. На каждый дополнительный час сна вероятность занятий сексом с партнером у этих женщин увеличивалась на 14%. Мы получили схожие результаты».
Исследователи подчеркивают, что женщинам приходится постоянно находить баланс между работой и семьей, из-за чего они ощущают себя усталыми. Для улучшения сексуального желания женщины могут сделать две вещи. Во-первых, они должны высыпаться, чтобы отдыхать и набираться сил, а затем находить правильное время дня для занятий любовью. Во-вторых, важен сам психологический подход. Дело в том, что состоящие в долгих отношениях женщины теряют так называемую спонтанную способность к возбуждению. Они не понимают, что снижение этого возбуждения является абсолютно естественным явлением в длительных отношениях, поэтому считают, что с ними что-то не так. Но если они, что называется, адаптируются к этой ситуации, то уровень секса в их жизни вырастет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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