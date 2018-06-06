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Чем опасен сон на боку, животе и спине
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Чем опасен сон на боку, животе и спине 

Рамблер 1 час назад
Вы слышали о людях, которые могут спать всего лишь несколько часов в сутки? Если вы не относитесь к их числу, то не лишним будет прислушаться к нашим советам. Кстати, не забудьте: для того, чтобы утром проснуться по-настоящему отдохнувшим, нужно спать не только достаточно, но и правильно.
1. Проще всего заснуть на животе, но вот спать в такой позе всю ночь вредно. Дело в том, что когда мы лежим на животе, то вынуждено поворачиваем голову. Из-за этого передавливаются артерии и нарушается кровоснабжение мозга. Также затрудняется работа лёгких. А ещё от сна на животе появляется отёчность лица и морщины.
2. Лежа на спине, человек расслабляется. Такая поза полезна всем, у кого есть проблемы со спиной и давлением. А вот для тех, у кого есть заболевания дыхательной системы, спать на спине не рекомендуется. И, конечно же, эта поза — худший вариант для храпунов.
3. Сон на правом боку — самый естественный. Эта поза также называется «позой эмбриона», в ней позвоночник сохраняет естественное положение. Впрочем, увлекаться сном в таком положении не стоит: она ухудшает работу органов пищеварения и лимфатической системы.
4. Если вы любите спать на левом боку, то знайте, что ваш мозг отдохнёт максимально продуктивно, этот факт доказали учёные.
Женский форум1
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